Ipsen va se séparer de sa division santé familiale en 2022

Paris (awp/afp) - Ipsen, troisième laboratoire pharmaceutique français, a annoncé vendredi qu'il était entré en négociations exclusives pour se séparer de sa division santé familiale, avec le laboratoire français Mayoly Spindle, à qui il va notamment céder le Smecta.

Cette opération devrait être finalisée avant la fin du troisième trimestre 2022, précise Ipsen dans un communiqué, soulignant que la cession de l'activité en santé familiale pourrait lui rapporter jusqu'à 350 millions d'euros.

Par ailleurs, le groupe a publié des résultats en nette hausse en 2021, et table sur une poursuite de la croissance en 2022.

L'an passé, le laboratoire a dégagé un bénéfice net consolidé de 646,7 millions d'euros, contre 548,9 millions d'euros l'année précédente.

La médecine de spécialité, qui regroupe oncologie, maladies rares et neurosciences, et représente la grande majorité de ses revenus, a de nouveau servi de locomotive (+11% à 2,64 milliards d'euros).

Sa division de santé familiale a également progressé (+7,1%) à 225,6 millions d'euros.

Au total, à périmètre et changes constants, le chiffre d'affaires d'Ipsen a augmenté de 12,3%, à 2,87 milliards d'euros, une progression supérieure à celle visée par le laboratoire (+11%), qui avait revu à la hausse ses objectifs à deux reprises l'an dernier.

L'objectif de rentabilité a également été dépassé: la marge opérationnelle des activités s'est ainsi établie à 35,2%, alors que le groupe prévoyait 34%.

Pour 2022, Ipsen table sur une croissance des ventes totales supérieure à 2% à taux de change constants, et une marge opérationnelle des activités supérieure à 35%.

Il a en outre révisé ses objectifs financiers pour 2024, et anticipe une croissance annuelle des ventes comprise entre 4% et 6% à taux de change constants sur la période 2020-2024, et une capacité d'investissement cumulée de 3,5 milliards d'euros disponible d'ici 2024 - contre 3 milliards initialement annoncés -, incluant la cession de l'activité en santé familiale.

