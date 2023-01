L'action Ipsen recule après une nouvelle déconvenue pour le palovarotène

(Actualisation: commentaire d'un analyste et cours de Bourse)

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le laboratoire pharmaceutique Ipsen a annoncé vendredi que le comité des médicaments à usage humain (CHMP) de l'Agence européenne du médicament (AEM) avait recommandé de ne pas autoriser la mise sur le marché du palovarotène comme traitement de la fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP) dans l'Union européenne (UE).

A 9h55, l'action Ipsen refluait de 2,1%, à 97,75 euros. La déception liée à cette annonce est qualifiée de "mineure" par JPMorgan, qui souligne que le cours de Bourse actuel de la société attribue déjà une valeur relativement limitée au potentiel commercial du palovarotène. La banque évalue à 110 millions d'euros le pic de chiffre d'affaires annuel pour ce traitement encore expérimental.

Le CHMP a rendu son avis après examen des données de l'essai "MOVE", "la première et plus importante étude d'efficacité et de sécurité de phase 3 menée sur la FOP", a indiqué Ipsen.

"Ipsen va solliciter le réexamen de l'avis du CHMP, sur la base des données scientifiques issues du programme d'essais cliniques du palovarotène existants", a ajouté le laboratoire dans un communiqué. "Nous allons continuer de travailler étroitement avec l'AEM pour répondre aux préoccupations en suspens qui ont mené à la décision d'aujourd'hui, dans le but de proposer ce médicament expérimental aux patients concernés qui vivent avec cette maladie invalidante, en l'absence d'autre option thérapeutique disponible", a complété le directeur de la recherche et du développement d'Ipsen, le docteur Howard Mayer.

La FOP est une maladie génétique ultra-rare et progressive qui se caractérise par la formation d'os en dehors du squelette normal, dans le muscle, les tendons ou les tissus mous. Il n'existe actuellement dans l'Union européenne pour lutter contre la FOP que des traitements symptomatiques, qui ne diminuent pas la formation de tissu osseux extra-squelettique chez les patients atteints de cette pathologie.

