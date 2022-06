La valeur du jour à Paris - Ipsen : une acquisition jugée sans doute un peu chère

En repli de 2,8% à 85,45 euros, Ipsen accuse la plus forte baisse du SBF 120 après la signature d'un contrat en vue de racheter la biotech américaine Epizyme pour 247 millions de dollars. De prime abord, un montant sans doute jugé trop élevé par la marché. Le laboratoire français a en effet mis le prix pour s'emparer de ce spécialiste de l'épigénétique en oncologie. Selon les termes de l'accord, Ipsen lancera une OPA au prix de 1,45 dollar, soit un prime de près de 144% par rapport le cours de clôture moyen d'Epizyme de 0,60 dollar au cours des 30 journées boursières précédant l'annonce.



Par rapport au cours de clôture de vendredi dernier (0,934 dollar), la prime dépasse 55%. A ce prix de 247 millions de dollars s'ajoute un Certificat de Valeur Garantie (CVG) par action d'un montant maximum d'un dollar par action en fonction d'objectifs déterminés.



La transaction sera intégralement financée par la trésorerie disponible et les lignes de crédit existantes d'Ipsen.



L'acquisition se concentre sur le médicament principal d'Epizyme, le Tazverik (tazemetostat), un inhibiteur d'EZH2 sans chimiothérapie, premier de sa catégorie, qui a obtenu l'approbation des autorités américaines dans le cadre d'une procédure accélérée en 2020.



L'acquisition d'Epizyme entraînera immédiatement des ventes supplémentaires et renforcera l'infrastructure commerciale d'Ipsen aux États-Unis.



Compte tenu du niveau des dépenses actuelles en R&D, la transaction devrait avoir un effet dilutif modéré sur le résultat opérationnel des activités d'Ipsen jusqu'à fin 2024.



Elle est conforme aux perspectives à moyen terme d'Ipsen concernant sa stratégie visant à construire un portefeuille de produits en R&D à haute valeur ajoutée et pérenne par le biais de l'innovation externe.



L'effet dilutif sur la marge opérationnelle des activités en 2022 sera limité, compte tenu du planning attendu pour la finalisation de cette transaction (d'ici la fin du troisième trimestre de cette année, sous réserve de l'approbation des autorités réglementaires).



"Grâce à cet accord, nous allons développer nos actifs en Oncologie. Les capacités et les ressources d'Ipsen, associées à celles d'Epizyme accéléreront la croissance de Tazverik pour atteindre son plein potentiel pour les patients atteints de lymphome folliculaire", commente David Loew, directeur général d'Ipsen.



"Les données disponibles viennent soutenir le positionnement du Tazverik à la fois chez les patients atteints d'un lymphome folliculaire présentant une mutation d'EZH2 et d'un lymphome folliculaire non muté. Nous sommes convaincus du potentiel de son profil d'efficacité et de tolérance, en particulier pour les patients plus âgés et/ou plus fragiles, qui sont traités dans un cadre communautaire", complète le dirigeant.