Les autorités réglementaires américaines approuvent le médicament d'Ipsen : Sohonos

Ipsen annonce l'approbation par les autorités réglementaires américaines (Food and Drug Administration, FDA) de Sohonos (capsules de palovarotène) en tant que rétinoïde indiqué pour la diminution du volume de nouvelles ossifications chez l'adulte et l'enfant âgé de 8 ans et plus pour les filles et de 10 ans et plus pour les garçons atteints de fibrodysplasie ossifiante progressive (FOP). Ce traitement novateur a pour effet de diminuer la formation anormale de nouvelle matière osseuse dans les tissus mous et conjonctifs chez les personnes atteintes de fibrodysplasie ossifiante progressive.