Mois de la sensibilisation au cancer du foie : repenser les ...

Chaque année, le mois de la sensibilisation au cancer du foie est l'occasion d'engager la discussion sur le sixième cancer le plus répandu dans le monde pour sensibiliser son entourage sur cette maladie et l'importance d'un diagnostic précoce1. Le carcinome hépatocellulaire (CHC), qui est le cancer primitif du foie le plus courant1, deviendra la troisième cause de décès par cancer d'ici 2030. Il est donc urgent de répondre aux besoins croissants liés à ce cancer.

C'est pourquoi Ipsen poursuit son partenariat avec la European Liver Patients Association (ELPA) en 2021, avec l'objectif d'inciter tout un chacun à se poser la question suivante : suis-je à risque de développer un cancer du foie ? Compte tenu du succès de la campagne diffusée l'an dernier, nous avons le plaisir d'annoncer que Liv the Liver et sa famille d'organes reviennent dans un nouvel épisode, accompagné d'une série d'activités visant à souligner l'importance de diminuer notre exposition aux facteurs de risque et de demander un avis médical.

Vous pouvez participer à la campagne de trois façons différentes :

Interagissez avec nos contenus dans les médias sociaux

Cette année, Liv et sa famille vont devoir prendre une décision vitale : continuer leurs comportements à haut risque, ou agir à temps pour réduire le risque de développer un cancer du foie. Regardez la vidéo ci-dessous pour découvrir ce qu'ils ont décidé. Vous pouvez également participer à nos quiz sur Facebook et Instagram depuis votre fil de stories, pour aider Liv à faire les bons choix afin de préserver son foie.

Consultez notre checklist pour vérifier si vous êtes à risque de développer un cancer du foie

Le simple fait de se renseigner sur les facteurs de risque du cancer du foie et d'adopter une démarche proactive en demandant un avis médical vous permettra d'accéder au test de dépistage, d'obtenir un diagnostic plus précoce et, en fin de compte, de réduire la probabilité de développer une maladie à un stade avancé2.

La présence d'un ou plusieurs facteurs de risque ne signifie pas forcément que vous courez un risque de développer un cancer du foie. Néanmoins, le fait de les identifier et de les signaler à votre médecin vous aidera à jouer un rôle proactif dans la préservation de votre foie.

Téléchargez notre checklist des facteurs de risque de cancer du foie ci-dessous pour savoir si vous, ou vos proches, pourriez être à risque. Remplissez cette checklist et montrez-la à un professionnel de santé pour obtenir des renseignements et l'aide dont vous pourriez avoir besoin.

Dans l'esprit du message de l'ELPA, « Rethink Liver Cancer », nous vous encourageons à parler du cancer du foie ce mois-ci.

