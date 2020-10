Mois de la sensibilisation au cancer du sein : écoutons les témoignages inspirants de patientes

Par Steven Hildemann, MD, PhD, EVP, Chiel Medical Officer

Les chiffres du cancer du sein font prendre conscience de l'importance de communiquer sur l'ampleur de cette maladie dans le monde. Le cancer du sein est le cancer le plus fréquent chez la femme1 : il représente 25 % des diagnostics de cancers2. Une femme sur 7 développera un cancer du sein au cours de sa vie3, et 6 % des femmes sont diagnostiquées avant l'âge de 40 ans4. Mais n'oublions jamais que derrière chaque chiffre existe une femme qui souffre de cette maladie.

Nous sommes vigilants à demeurer toujours très à l'écoute des patientes et des associations avec lesquelles nous collaborons. Travaillant étroitement avec Europa Donna par exemple, nous avons conscience que les femmes atteintes d'un cancer du sein ont besoin d'un soutien global, qui va bien au-delà de leur traitement. Les conseils en matière d'alimentation, de bien-être, de fertilité et de prise en charge de la maladie, les entretiens avec des professionnels de santé, ou encore le témoignage d'autres patientes sont autant d'éléments qui peuvent s'avérer précieux pour les patientes. Nous souhaitons leur offrir ce soutien par le biais de plateformes comme EveryDayWins [LIEN : www.everydaywins.org], un programme créé en partenariat avec Europa Donna.

À l'occasion du mois de la sensibilisation au cancer du sein, nous relayons de nouveaux témoignages de patientes sur EveryDayWins dans l'espoir d'apporter de l'inspiration et une aide aux femmes qui vivent avec le cancer du sein. Les femmes présentées dans ces vidéos ont chacune géré leur maladie de façon personnelle, après avoir été diagnostiquées à différentes étapes de leur vie, entre 31 et 42 ans. Leurs témoignages partagent deux traits communs : le désir de continuer à poursuivre son projet de vie et le souhait d'aider d'autres personnes qui vivent peut-être une expérience similaire. Qu'il s'agisse de sensibiliser les écoles locales, de créer des associations de patients, de former des groupes de soutien via les médias sociaux ou simplement de donner le sourire à quelqu'un, chacune de ces femmes nous livre le récit de sa résilience. En tant que chargé de cours, clinicien et Chief Medical Officer d'Ipsen, j'ai pleinement conscience que de meilleurs résultats peuvent être obtenus lorsque les patientes ne se laissent pas enfermer par une maladie comme le cancer du sein5. C'est pourquoi nous devons continuer à sensibiliser le plus grand nombre et partager des témoignages inspirants auprès d'un public de tous âges.

Chez Ipsen, nous nous efforçons d'apporter des améliorations concrètes au quotidien des patients. Nous travaillons avec près de 200 associations de patients pour recueillir les expériences des patients et comprendre leurs parcours, au-delà des statistiques. Nous tirons ensuite des enseignements de leur témoignage pour co-créer avec eux des projets de soutien qui répondent réellement à leurs besoins.

La nécessité de placer les patients au cœur de toutes nos activités est une conviction que je défends également à titre personnel. Parallèlement à ma carrière dans le secteur biopharmaceutique, j'ai continué à recevoir des patients et à enseigner dans des universités. Le fait de rester au contact des patients, et d'entendre directement ce qui compte pour eux et pour leur famille, constitue une immense source d'énergie et d'inspiration dans notre travail au quotidien chez Ipsen.