Qualité de vie : une vision complète de la santé du patient

Par Dr Steven Hildemann, M.D., Vice-Président Exécutif, Chief Medical Officer Au début de ma formation d'interne en médecine, il m'était difficile d'annoncer aux patients et à leurs familles un diagnostic qui allait bouleverser leurs existences. Je me demandais comment ces personnes, qui mettaient leur santé entre mes mains, allaient pouvoir vivre avec une pathologie, souvent pour le reste de leur vie. Grâce à mes collègues plus expérimentés, aux patients et à leurs familles, j'ai pu apprendre l'importance de la qualité de vie.

Comment les patients perçoivent-ils les bénéfices d'un traitement ? Comment parviennent-ils à gérer leurs symptômes, tant sur le plan physique que psychologique ou social ? Les réponses à ces questions sont fondamentales pour les médecins, l'industrie, les soignants et les patients eux-mêmes.

En oncologie, prolonger la vie est un objectif clair dans la lutte contre les cancers difficiles à traiter, la survie globale et la survie sans progression restant des résultats essentiels dans les essais cliniques. Cependant, avec l'efficacité croissante des nouveaux traitements, nous assistons aujourd'hui à un changement de paradigme thérapeutique. On s'attend désormais à ce que les patients atteints de tumeurs solides vivent plus longtemps. La façon dont nous préservons la qualité de cette survie prolongée est désormais un élément devant être pris en compte de façon prioritaire. Il est ainsi nécessaire de prendre en considération plusieurs sources pour recueillir des données sur l'impact d'un traitement sur la qualité de vie des patients, et de faire valoir ce dernier riser auprès des patients et des médecins.

Chez Ipsen, nous repoussons les limites afin que les patients puissent bénéficier pleinement de nos produits. Nous nous sommes engagés à répondre aux besoins des patients, en les mettant au centre de toutes nos décisions, en nous appuyant sur des données et en promouvant l'utilisation de mesures de la qualité de vie reconnues. Afin d'obtenir une image plus claire des soins apportés aux patients, nous nous appuyons par exemple sur les réponses des patients aux questionnaires qui leurs sont fournis directement et sur d'autres sources de données de vie réelle comme les applications mobiles, les forums en ligne ou les dispositifs portables.

Notre engagement en faveur d'une approche centrée sur le patient apparaît clairement dans nos résultats récents. Les données de l'essai CheckMate -9ER en particulier, qui avait pour but d'évaluer l'association de Cabometyx et de nivolumab sur le carcinome rénal en traitement de première ligne, ont démontré que cette association réduisait de moitié la progression du carcinome rénal et réduisait ainsi le risque de décès de 40 % par rapport au sunitinib, tout en maintenant le niveau de la qualité de vie.

La qualité de vie était également une caractéristique importante des résultats de l'étude CLARINET FORTE, présentée à l'ENETS en février 2021. Les résultats de l'étude, qui évaluait le doublement de la fréquence de la dose de Somatuline chez les patients vivant avec des tumeurs neuroendocrines, ont montré que l'augmentation de la fréquence des doses permettait aux patients de retarder de 8,3 mois l'escalade thérapeutique vers une option plus toxique, tout en maintenant leur qualité de vie.

Pour ces deux études, la mesure de l'impact sur la qualité de vie a été soigneusement prise en compte. Des questionnaires spécifiques axés sur les symptômes de la maladie ainsi que des questionnaires plus généraux couvrant des symptômes tels que la mobilité, la douleur et l'anxiété ont été utilisés dans ce cadre. Cela a permis de fournir une vue d'ensemble de la perception des patients de leur propre santé et de l'impact de ces options thérapeutiques sur celle-ci.

Alors que l'approche holistique de la prise en charge des patients devient une pratique courante, trouver le bon équilibre entre les bénéfices en termes d'efficacité et l'amélioration de la qualité de vie sera fondamental pour une meilleure gestion des traitements non seulement en oncologie, mais aussi dans d'autres domaines. Il est temps désormais de considérer l'efficacité, la sécurité et la qualité de vie sur le même plan dans nos choix de traitement.