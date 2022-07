Ipsos : Oddo rehausse son objectif de cours

Oddo BHF réaffirme sa recommandation 'surperformance' avec un objectif de cours rehaussé de 57 à 60 euros sur Ipsos, qui fait partie de ses 'Convictions Midcap pour le second semestre', au lendemain des semestriels du groupe d'enquêtes d'opinion.



La publication, marquée par une 'poursuite d'une bonne dynamique hors arrêt des contrats Covid' et une amélioration des guidances pour 2022, amène le bureau d'études à relever ses prévisions de résultat net de +5% (moyenne sur la période 2022-24).



Oddo met aussi en avant une 'croissance soutenue de l'activité et des profits dans la feuille de route 2025, un profil assez défensif par rapport à l'environnement actuel, une évolution positive de la gouvernance et une faiblesse des multiples de valorisation'.



