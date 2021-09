Ipsos : sortie des 'Convictions Midcap' d'Oddo

Tout en maintenant son opinion 'surperformance' sur Ipsos, Oddo BHF retire le titre du groupe d'études de marché et de sondages de sa liste des 'Convictions Midcap', le cours de Bourse s'étant rapproché de son objectif de cours laissé à 45 euros.



'En nommant le patron UK au poste de CEO, Didier Truchot limite fortement les risques de changement stratégique à un moment où le groupe se porte bien et a regagné de l'attrait auprès des investisseurs', réagit l'analyste au lendemain de cette annonce.



'Il montre également à quel point il entend rester très influençant au sein de la société qu'il a créée, dont il est le principal actionnaire (il détient 81% de la holding DT & Partners qui a 10% du capital et 18% des droits de vote) et dont il reste chairman', poursuit-il.



