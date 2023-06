Analyse - L'accord sur le plafond de la dette ignore la bombe à retardement que représente la dette américaine

Selon les experts budgétaires, le premier problème de l'accord est qu'il ne réduit que les dépenses discrétionnaires non liées à la défense, soit environ un septième du budget fédéral de cette année, qui s'élève à 6 400 milliards de dollars. La défense, l'aide aux anciens combattants et les programmes de sécurité sociale les plus coûteux sont épargnés.

À plus long terme, il ne modifie pas le manque à gagner chronique et croissant des États-Unis, dû aux dépenses de santé et de retraite de la population vieillissante du pays et à l'incapacité du Congrès à augmenter les impôts.

"Si vous êtes préoccupé par le problème du déficit et de la dette, cette mesure ne fait rien", a déclaré Dennis Ippolito, professeur de politique publique et expert fiscal à la Southern Methodist University.

"Ce que vous avez en place, c'est essentiellement la politique de dépenses des démocrates et la politique fiscale des républicains, et il n'y a rien en préparation qui suggère un changement de l'une ou l'autre de ces politiques", a-t-il ajouté.

L'accord visant à suspendre le plafond de la dette de 31 400 milliards de dollars jusqu'en janvier 2025 maintient les dépenses discrétionnaires non militaires pratiquement inchangées cette année, avec une augmentation de 1 % pour l'exercice 2024.

Le Congressional Budget Office (CBO) estime que cela permettrait d'économiser 1 300 milliards de dollars sur une décennie.

Même ces économies pourraient s'avérer illusoires, car le Congrès serait libre d'abandonner les limites de dépenses qu'il s'est lui-même imposées dans un délai de deux ans. En outre, les réductions d'impôts adoptées par les républicains en 2017 expirent comme prévu en 2025, mais le parti fait pression pour qu'elles soient prolongées.

Pour ne rien arranger, la hausse des taux d'intérêt fait grimper le coût du service de la dette de l'État. Le CBO prévoit que ceux-ci tripleront pour atteindre 1 400 milliards de dollars en 2033 - ce qui dépassera de loin le budget de la défense prévu à ce moment-là.

LA SÉCURITÉ SOCIALE ET L'ASSURANCE-MALADIE HORS LIMITES

Lors des négociations sur la limite de la dette, le président Joe Biden et le président de la Chambre des représentants Kevin McCarthy se sont tous deux engagés à ne pas toucher au principal facteur de la dette américaine : l'augmentation des coûts des pensions de la sécurité sociale et des prestations de santé de Medicare.

Selon le CBO, les coûts de la sécurité sociale devraient augmenter de 67 % d'ici à 2032 et ceux du programme de santé Medicare destiné aux personnes âgées devraient presque doubler au cours de cette période. En effet, les Américains âgés de 65 ans ou plus représentent 46 % de la population américaine, contre 34 % cette année.

Ensemble, ces deux programmes représentent environ 37 % des dépenses fédérales actuelles et sont tous deux sur la voie de l'insolvabilité dans une dizaine d'années. D'autres programmes destinés aux anciens combattants et aux personnes à faible revenu font passer ces dépenses de sécurité à plus de la moitié du budget.

Contrairement aux programmes discrétionnaires, qui reçoivent un montant fixe chaque année, ces programmes "obligatoires" versent des prestations à tous ceux qui remplissent les conditions requises. Le CBO prévoit que le gouvernement dépensera 6 000 milliards de dollars pour les programmes de dépenses obligatoires au cours de l'exercice 2033, contre 4 100 milliards de dollars cette année.

Pour commencer à décroître la dette, le Fonds monétaire international a recommandé aux États-Unis de réduire les coûts de la sécurité sociale et de Medicare en relevant l'âge d'admissibilité, en soumettant les bénéficiaires à des conditions de ressources et en imposant d'autres restrictions.

Mais les décideurs politiques de Washington ne discutent pas de ces options, surtout à l'approche de l'élection présidentielle de 2024.

Il y a une raison simple à cela : ces régimes sont populaires auprès du public, en partie parce qu'ils sont accessibles à presque tout le monde et qu'ils constituent une bouée de sauvetage pour de nombreuses personnes âgées américaines. Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé en janvier, 84 % des électeurs démocrates et 73 % des électeurs républicains sont opposés à une réduction des dépenses consacrées à ces deux programmes.

DES IMPÔTS PLUS ÉLEVÉS, PAS SEULEMENT POUR LES RICHES

Les recettes fiscales américaines sont parmi les plus faibles des pays riches de l'OCDE et devraient être augmentées, selon certains experts budgétaires.

"Le calcul pur du budget fédéral est tel qu'il faut agir sur les recettes", a déclaré Nigel Chalk, directeur par intérim du département de l'hémisphère occidental du FMI.

Il est peu probable que cela se produise au cours des prochaines années. M. Biden n'a pas réussi à faire adopter la plupart des hausses d'impôts qu'il proposait l'année dernière, alors que les démocrates contrôlaient les deux chambres du Congrès, et les républicains qui contrôlent désormais la Chambre des représentants affirment qu'il n'en est pas question.

La proposition de M. Biden consisterait à augmenter les impôts des riches et des entreprises tout en épargnant ceux qui gagnent moins de 400 000 dollars, une solution que le FMI juge "irréalisable".

Brian Riedl, membre du conservateur Manhattan Institute, a estimé que le menu complet des hausses d'impôts soutenues par les démocrates ne permettrait pas d'équilibrer le budget sur 10 ans.

Le FMI a suggéré des taux d'imposition plus élevés pour les entreprises et les particuliers fortunés, ainsi que des mesures visant à accroître les recettes en dehors du débat fiscal habituel à Washington : taxes à la consommation à large assise, taxes sur le carbone et suppression d'avantages fiscaux réclamés depuis longtemps pour les prestations de soins de santé fournies par les employeurs, les intérêts hypothécaires et les plus-values réalisées sur la vente de résidences principales.

Linda Bilmes, professeur à la Harvard Kennedy School et ancienne responsable des finances au ministère du commerce, qui a contribué à la réalisation des derniers budgets équilibrés au tournant du millénaire, a déclaré que l'accord ne tenait pas compte d'un nombre croissant d'allègements fiscaux qui sont régulièrement prorogés sans grand débat.

Nous avons 1 000 milliards de dollars de dépenses fiscales qui empêchent l'argent de rentrer, qui sont très, très ciblées sur les "nantis" de la société. Nous n'avons même pas jeté un coup d'œil à cela dans cet accord", a-t-elle déclaré.

UNE NOUVELLE VOIE À SUIVRE ?

Les experts fiscaux estiment que pour apporter des changements douloureux aux dépenses et aux recettes, il faudra mettre en place une nouvelle commission fiscale bipartisane chargée de réorganiser un processus budgétaire défaillant, dont la dernière mise à jour remonte à 1974.

Ces commissions n'ont connu qu'un succès marginal. En 1983, une commission a conduit à l'augmentation des charges sociales et de l'âge de départ à la retraite pour la sécurité sociale. En 2010, alors que la dette fédérale s'élevait à 13 500 milliards de dollars, la commission bipartisane Bowles-Simpson a recommandé de réduire le déficit de 4 000 milliards de dollars sur dix ans en augmentant les impôts et en réduisant les dépenses. Mais le plan a échoué lorsque le président de l'époque, Barack Obama, a refusé de l'approuver, préparant ainsi le Congrès à la bataille de 2011 sur le plafond de la dette.

Une nouvelle commission devrait aller plus loin, en modifiant la structure complexe des commissions budgétaires du Congrès et en remplaçant éventuellement le plafond de la dette, a déclaré M. Bilmes.

Cette limite "n'oblige pas à une sorte de réflexion hamiltonienne sur la manière dont nous allouons les ressources dans la société. C'est juste un pistolet sur la tempe".