Analyse - L'encombrement de la course républicaine pour 2024 ouvre la voie à l'investiture de Donald Trump

Les républicains qui craignent que M. Trump soit un personnage trop polarisé pour battre le président démocrate Joe Biden en 2024 s'inquiètent du fait que si trop de candidats se lancent dans la course du parti, ils diviseront le vote anti-Trump. Cela permettrait à l'ancien président de décrocher l'investiture, comme il l'avait fait dans des circonstances similaires en 2016.

L'ancien vice-président Mike Pence, l'ancien gouverneur du New Jersey Chris Christie et le gouverneur du Dakota du Nord Doug Burgum prévoient d'entrer en lice cette semaine, ce qui portera à deux chiffres le nombre de challengers au leader Trump.

Les analystes politiques estiment que Trump peut compter sur un noyau dur de partisans, qui représentent au moins un tiers des électeurs républicains, pour l'aider à décrocher l'investiture de son parti.

M. DeSantis a fait une cour agressive à ces électeurs, mais on s'attend à ce que peu d'entre eux se détournent de M. Trump. Selon les analystes politiques, si M. DeSantis a un espoir de devenir le candidat républicain, il doit essayer de gagner une part importante des quelque 70 % d'électeurs restants qui sont en lice.

M. DeSantis doit rivaliser avec un grand nombre de candidats républicains pour obtenir ces voix. Certes, nombre de ces candidats sont des outsiders qui ne figurent guère dans les sondages d'opinion, mais ils peuvent néanmoins entraver les efforts de M. DeSantis pour constituer la coalition dont il a besoin pour s'opposer à M. Trump.

"Je suis très préoccupé par le fait que nous semblons commettre les mêmes erreurs qu'en 2016", a déclaré Larry Hogan, un ancien gouverneur républicain populaire du Maryland et un critique féroce de Trump.

M. Hogan a sérieusement envisagé d'affronter M. Trump, mais il a décidé au début de l'année de ne pas entrer dans la course, car il craignait qu'un grand nombre de candidats n'aide l'ancien président à réitérer sa victoire de 2016, lorsqu'il avait battu 17 candidats majeurs.

"Il est préférable pour nous d'avoir un champ plus restreint avec un ou deux candidats forts plutôt que 10 personnes ou plus qui ne parviennent pas à attirer l'attention, qui sont toutes à un seul chiffre" dans les sondages d'opinion, a déclaré M. Hogan lors d'une interview.

"Le seul qui bénéficie de cela en temps utile semble être Donald Trump", a ajouté M. Hogan, un modéré qui souhaite que le parti tourne la page de M. Trump. "C'est la définition de la folie que de continuer à faire la même chose encore et encore et de s'attendre à un résultat différent.

Il n'en reste pas moins qu'à l'heure actuelle, il s'agit essentiellement d'une course à deux.

Trump domine le terrain parmi les électeurs potentiels des primaires républicaines avec 49 % de soutien et DeSantis suit avec 19 %. Il y a un gouffre béant entre les favoris et le reste du peloton : Pence n'a que 5 % de soutien, tandis que l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley en a 4 %, selon le dernier sondage d'opinion Reuters/Ipsos réalisé en mai.

D'autres n'obtiennent que très peu de soutien. Christie n'a que 1 % de soutien, tout comme le sénateur Tim Scott de Caroline du Sud, tandis que l'ancien gouverneur de l'Arkansas Asa Hutchinson, qui s'est déclaré en avril, n'en a que 0 %.

POURQUOI LES CANDIDATS DE LONGUE DATE CONTINUENT-ILS À SE LANCER DANS LA COURSE ?

Un observateur non averti pourrait se demander pourquoi des candidats avec des sondages aussi bas se lancent dans une course qui a déjà une tête de liste claire dès le début.

"La plupart des candidats se lancent parce qu'ils pensent vraiment avoir une chance de remporter l'investiture", explique Oscar Brock, membre du comité national républicain du Tennessee.

Selon John Feehery, stratège républicain, certains savent qu'ils ne peuvent pas gagner, mais ils peuvent être à la recherche d'un poste ministériel, espérer rejoindre le ticket du candidat final en tant que candidat à la vice-présidence ou simplement chercher un quart d'heure de gloire pour décrocher un contrat de vente de livre.

M. Feehery fait remarquer que des candidats de longue date sont sortis de nulle part pour remporter les élections précédentes, notamment le démocrate Jimmy Carter en 1976 et M. Trump, qui ne recueillait que 4 % des voix lorsqu'il a annoncé sa candidature en juin 2015.

Il est possible que de nombreux candidats aient décidé d'entrer dans la course de 2024 en raison de la vulnérabilité perçue des deux candidats de tête, a déclaré M. Feehery. M. Trump risque d'être inculpé pour avoir dissimulé des documents classifiés et avoir cherché à renverser les résultats de l'élection de 2020, tandis que M. DeSantis tente de reprendre pied après avoir perdu du terrain dans les sondages d'opinion.

"Ces candidats qui s'efforcent d'être l'alternative voient DeSantis continuer à trébucher et à tâtonner. Et ils se disent : "Pourquoi cela ne pourrait-il pas être moi ?"", a déclaré Jason Miller, conseiller principal de M. Trump.

C'est peut-être en pensant à l'élargissement prochain du champ électoral que M. DeSantis a finalement commencé à riposter à M. Trump la semaine dernière, après avoir essuyé pendant des mois un assaut d'attaques de la part de son ancien allié.