Analyse-Maintenant qu'il est dans la course pour 2024, DeSantis a besoin de plus que des électeurs anti-Trump.

M. DeSantis devra également éloigner certains partisans de M. Trump, ce qui pourrait constituer un exercice d'équilibre délicat auquel M. DeSantis est déjà confronté.

Vous ne pouvez pas courtiser MAGA tout en courtisant le reste du parti", a déclaré Chris Stirewalt, analyste républicain à l'American Enterprise Institute, en faisant référence aux partisans inconditionnels de Trump dans son mouvement "Make America Great Again". "C'est une décision difficile qu'il va devoir prendre.

Le gouverneur de Floride a annoncé sa candidature mercredi, après des mois de spéculation. Doté de ressources financières importantes et d'une notoriété nationale croissante, M. DeSantis deviendra rapidement le principal rival de M. Trump dans la course.

Mais il aura fort à faire : Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé ce mois-ci, M. Trump est soutenu par 49 % des républicains et M. DeSantis par 19 % d'entre eux.

Le premier défi de M. DeSantis est que le champ anti-Trump est fracturé. Nikki Haley, ancienne ambassadrice de Trump aux Nations unies, et Tim Scott, sénateur de Caroline du Sud, entre autres, sont déjà dans la course, et d'autres candidats tels que l'ancien vice-président de Trump, Mike Pence, pourraient suivre.

La campagne de M. DeSantis devra trouver le moyen de séduire les républicains traditionnels rebutés par M. Trump, tout en attirant les électeurs conservateurs qui pourraient hésiter à soutenir M. Trump en 2024, même s'ils l'ont déjà soutenu par le passé.

"Il ne peut pas remporter l'investiture avec seulement des votes non Trump", a déclaré Sarah Isgur, qui a participé à plusieurs campagnes présidentielles républicaines. "Il doit éloigner les électeurs de Trump.

Whit Ayres, sondeur républicain de longue date, estime que l'électorat républicain est divisé en trois segments, les inconditionnels de Trump représentant environ 30 à 35 % du parti, les électeurs anti-Trump environ 10 % et le reste quelque part entre les deux - ce qu'il appelle les "maybe-Trumpers" (les "peut-être-Trump").

Il me semble que M. DeSantis s'en prend aux "toujours-Trump" plutôt qu'aux "peut-être-Trump", a déclaré M. Ayres.

C'est une perte de temps utile, a déclaré Ayres. La mission de M. DeSantis devrait plutôt consister à convaincre "les électeurs qui cherchent une alternative à M. Trump qu'il est la bonne personne".

M. Stirewalt est d'accord, affirmant que M. DeSantis doit d'abord construire une base solide au sein du segment du parti qui n'est pas aligné sur M. Trump avant d'essayer d'élargir son attrait.

"Il a besoin d'une rampe de lancement", a déclaré M. Stirewalt.

M. DeSantis semble toutefois avoir choisi de courtiser les électeurs les plus conservateurs du parti - et ceux qui sont les plus susceptibles de rester avec M. Trump - au grand dam de certains donateurs et partisans potentiels.

En tant que gouverneur, il a signé l'une des lois les plus restrictives du pays en matière d'avortement au début de l'année et a facilité le port d'armes dissimulées pour les résidents. Il a laissé entendre que soutenir l'Ukraine n'était pas dans l'intérêt national, avant de faire marche arrière sous le feu des critiques.

Par ailleurs, sa querelle persistante avec Walt Disney Co, l'un des plus grands employeurs de Floride, a déconcerté certains républicains traditionnels qui préfèrent une approche non interventionniste en matière de gouvernance d'entreprise.

L'équipe politique de M. DeSantis n'a pas répondu à une demande de commentaire.

Lors d'un appel téléphonique avec des donateurs la semaine dernière, DeSantis a déclaré que Trump ne serait pas en mesure de battre le président démocrate Joe Biden et qu'il était le seul capable de gagner à la fois la primaire républicaine et l'élection générale, selon le New York Times, qui a écouté l'appel.

Une analyse des données récentes des sondages Reuters/Ipsos montre que l'électeur de base de DeSantis est plus susceptible d'être un diplômé universitaire plus âgé qui vit en banlieue et conduit un SUV. La force de Trump est prononcée parmi les électeurs plus jeunes, moins éduqués, qui sont plus susceptibles de vivre dans les zones rurales et de conduire des camionnettes.

Dans un sondage Reuters/Ipsos réalisé ce mois-ci, M. Trump a recueilli 36 % des républicains titulaires d'un diplôme universitaire et M. DeSantis 26 %.

Le sondage montre que M. Trump domine parmi les républicains ruraux, 53 % contre 19 %. Mais l'écart se resserre dans les banlieues, où M. Trump obtient 44 % du soutien des républicains contre 21 % pour M. DeSantis, selon le sondage. Un autre sondage Reuters/Ipsos réalisé en mars a révélé que 43 % des partisans de M. DeSantis déclaraient conduire un SUV, contre 31 % des partisans de M. Trump.

Un électeur de DeSantis est également plus susceptible de vouloir que les États-Unis soutiennent fermement l'Ukraine dans sa guerre contre la Russie, de ne pas croire que les élections de 2020 ont été entachées de fraude et d'être fortement opposé aux politiques progressistes telles que la discrimination positive et l'enseignement dans les écoles de la théorie critique de la race, l'argument selon lequel les États-Unis sont déchirés par un racisme systémique.

Les perspectives de M. Trump sont assombries par ses problèmes juridiques persistants, notamment son inculpation pour une affaire de pots-de-vin impliquant une star du porno, la conclusion récente d'un jury new-yorkais selon laquelle il a commis des abus sexuels, et la possibilité d'inculpations découlant de ses efforts pour renverser l'élection de 2020.

Isgur a déclaré que DeSantis a le temps de construire une coalition gagnante, faisant valoir que les électeurs qui ne sont pas Trump sont susceptibles de pardonner au gouverneur de Floride de virer fortement à droite pour chasser certains partisans de Trump si cela l'aide à décrocher l'investiture.

Mais M. DeSantis peut-il y parvenir ?

Mme Isgur a des doutes, compte tenu de la force de Trump. "Je ne suis pas sûre que ce soit possible", a-t-elle déclaré.