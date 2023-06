Chris Christie, partisan de Trump devenu critique, lance sa campagne pour 2024

M. Christie, qui a été conseiller lors de la campagne victorieuse de M. Trump en 2016, mais qui est depuis devenu un critique virulent pour ses fausses affirmations selon lesquelles l'élection de 2020 était truquée, a lancé sa candidature à la Maison Blanche lors d'un événement de type mairie au Saint Anselm College à Manchester, dans le New Hampshire.

Ancien procureur fédéral, M. Christie, 60 ans, s'en est pris directement à M. Trump, l'accusant de fuir la responsabilité de ses erreurs et de ne se soucier que de son ego.

"Un homme solitaire, autoconsommé, égocentrique et qui se sert de son miroir n'est pas un leader", a-t-il déclaré.

Jusqu'à présent, Christie n'a pas obtenu de bons résultats dans les sondages d'opinion. Dans un sondage Reuters/Ipsos réalisé en mai, il n'a obtenu que 1 % de soutien de la part des électeurs potentiels des primaires républicaines, contre 49 % pour M. Trump et 19 % pour le gouverneur de Floride Ron DeSantis.

Parmi les autres républicains cherchant à défier le président Joe Biden figurent l'ancienne ambassadrice des Nations unies Nikki Haley et le sénateur Tim Scott. L'ancien vice-président Mike Pence devrait entrer dans la course mercredi.

Christie s'est présenté à l'élection présidentielle de 2016, mais a mis fin à sa candidature après un résultat décevant lors de la primaire du New Hampshire et est devenu la première personnalité d'un grand parti à apporter son soutien à M. Trump.

Depuis, il a exhorté les républicains à désavouer les affirmations de M. Trump concernant l'élection de 2020 et a déclaré aux journalistes qu'il ne voterait pas pour M. Trump en 2024, même si ce dernier remportait l'investiture.

Cette stratégie peut séduire les électeurs républicains qui sont prêts à tourner la page Trump, mais il n'est pas certain qu'un républicain puisse l'emporter sans le soutien de la base encore fidèle de Trump.

En tant qu'outsider, Christie pourrait finir par jouer le rôle de trouble-fête, une position qu'il s'est retrouvé à occuper en 2016, lorsque sa dissection du sénateur américain Marco Rubio lors d'un débat quelques jours avant que Christie n'abandonne la course a émoussé l'élan de Rubio.

M. Christie est devenu une figure nationale grâce à ses deux mandats de 2009 à 2017 en tant que gouverneur de l'État démocrate du New Jersey, où son approche conflictuelle de la politique lui a valu les éloges de ses admirateurs et les accusations d'intimidation de ses détracteurs.

Son mandat a été terni par le scandale dit du "Bridgegate", dans lequel deux alliés ont délibérément fermé des voies sur le pont George Washington, très fréquenté, entre le New Jersey et la ville de New York, afin de punir un maire local qui n'avait pas soutenu la réélection de M. Christie.

Christie a déclaré qu'il n'était pas au courant du complot en temps utile, mais les témoins d'un procès pénal pour les deux alliés ont déclaré que le gouverneur était au courant des fermetures de voies.

Malgré son soutien précoce à M. Trump, M. Christie n'a pas été retenu pour les postes de vice-président et de procureur général, et il a été limogé de son poste de chef de l'équipe de transition de M. Trump trois jours seulement après l'élection de 2016.