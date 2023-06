Explicatif - Quelle est la suite de l'affaire des documents de Trump ?

Voici ce à quoi il faut s'attendre au fur et à mesure que l'affaire progresse.

QUE SE PASSERA-T-IL ENSUITE ?

Il pourrait s'écouler un an ou plus avant qu'un procès n'ait lieu.

Le plaidoyer de M. Trump, prononcé devant le juge Jonathan Goodman du tribunal fédéral de Miami, ouvre la voie à une bataille juridique qui risque de durer des mois, alors que M. Trump cherche à reconquérir la présidence lors de l'élection de novembre 2024.

M. Trump a été autorisé à quitter le tribunal sans conditions ni restrictions de voyage, et aucune caution en espèces n'a été exigée. M. Goodman a décidé qu'il n'était pas autorisé à communiquer avec des témoins potentiels dans cette affaire.

Walt Nauta, l'assistant de M. Trump, également inculpé dans cette affaire, a comparu aux côtés de M. Trump, mais il ne devra pas plaider avant le 27 juin, car il n'a pas d'avocat local. Il a lui aussi été libéré sans avoir à verser de caution et a reçu l'ordre de ne pas parler à d'autres témoins.

On peut s'attendre à ce que les procureurs fédéraux commencent à remettre des éléments de preuve aux avocats de M. Trump. Il pourrait s'agir d'années de correspondance entre les avocats de M. Trump, l'Administration nationale des archives et des dossiers des États-Unis et les procureurs, au cours desquelles ces derniers ont négocié les documents.

À un moment donné, les avocats de M. Trump devraient déposer une motion de non-lieu pour diverses raisons, notamment parce qu'il prétend avoir déclassifié les documents avant de les prendre.

Il est également probable qu'ils soutiennent que l'affaire devrait être classée pour ce qu'ils allèguent être une mauvaise conduite de la part des procureurs, y compris des violations présumées d'une doctrine juridique qui permet aux gens de garder les communications avec leurs avocats privées.

Les demandes de non-lieu dans les affaires pénales sont courantes, mais elles aboutissent rarement, car les accusés ont beaucoup de mal à convaincre le juge que leur affaire est trop imparfaite pour être soumise à un jury.

À ce stade, les procureurs ont également droit au bénéfice du doute en ce qui concerne leurs allégations factuelles.

QUEL SERA L'IMPACT DE CETTE AFFAIRE SUR LA CAMPAGNE DE TRUMP ?

Les chefs d'accusation comprennent des violations de la loi sur l'espionnage (Espionage Act), une conspiration visant à faire obstruction à la justice et de fausses déclarations aux enquêteurs.

Aucun de ces éléments n'empêcherait automatiquement M. Trump de faire campagne ou d'entrer en fonction s'il était reconnu coupable. Ses démêlés avec la justice n'ont pas entamé sa cote auprès des électeurs républicains.

Selon un sondage Reuters/Ipsos publié lundi, M. Trump reste largement en tête des candidats à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024, et 81 % des électeurs républicains considèrent que les accusations sont motivées par des considérations politiques.

La plupart des rivaux républicains de M. Trump à l'élection présidentielle se sont rangés derrière lui et ont accusé le FBI de partialité politique, ce qui constitue un revirement par rapport au soutien traditionnel du parti aux forces de l'ordre.

M. Trump a utilisé les affaires judiciaires et les enquêtes dont il fait l'objet pour collecter des fonds, expliquant à ses partisans qu'il est attaqué et qu'il a besoin de leur aide.

QUAND L'AFFAIRE SERA-T-ELLE JUGÉE ?

Un éventuel procès pourrait avoir lieu dans plusieurs mois, même si le conseiller spécial Jack Smith, qui dirige l'accusation, a déclaré que M. Trump bénéficierait d'un procès "rapide".

M. Trump, qui a nié toute malversation et qualifié l'affaire de "chasse aux sorcières" à motivation politique, a le droit d'être jugé dans un délai de 100 jours, mais c'est rarement le cas dans les affaires complexes. Les parties accepteront probablement de repousser les délais à mesure qu'elles examineront les preuves et qu'elles débattront des différends juridiques devant un juge.

TRUMP TÉMOIGNERA-T-IL ?

C'est à lui de décider. Les accusés au pénal ne sont pas tenus de témoigner et le font rarement, car il est risqué de se soumettre au contre-interrogatoire des procureurs. M. Trump n'a pas témoigné lors d'un récent procès civil portant sur des accusations d'abus sexuels et de diffamation portées contre lui par l'écrivain E. Jean Carroll. En mai, un jury a reconnu la responsabilité de M. Trump dans cette affaire.

QUE SE PASSERA-T-IL SI TRUMP GAGNE LES ÉLECTIONS ?

Il est peu probable que les poursuites soient engagées si M. Trump remporte l'élection présidentielle de 2024.

Le ministère américain de la justice fait partie du pouvoir exécutif et les présidents sont les plus hauts responsables de l'application de la loi fédérale dans le pays. Les procureurs fédéraux exercent généralement leurs fonctions selon leur bon vouloir.

Le ministère de la justice a pour politique, depuis des décennies, de ne pas poursuivre un président en exercice. Le ministère peut s'écarter de cette politique dans des "circonstances extraordinaires" avec l'approbation du procureur général des États-Unis, le plus haut responsable de l'application de la loi dans le pays.

Un ministre de la Justice en exercice sous la présidence de Joe Biden, en l'occurrence Merrick Garland, pourrait ignorer cette politique et aller de l'avant, mais M. Trump, en tant que président, pourrait le renvoyer et engager un remplaçant intérimaire de son choix avant de nommer un successeur permanent soumis à la confirmation du Sénat des États-Unis.