IPSOS : en tête de l'indice SBF 120 grâce à une très forte croissance interne

L'action Ipsos progresse de 4,51% à 38,20 euros, s'emparant ainsi de la première place de l'indice SBF 120. Le spécialiste des études par enquête a dévoilé hier des chiffres d'activité particulièrement dynamiques au titre du premier semestre. Le chiffre d’affaires d’Ipsos a atteint 993,3 millions d’euros, en progression de 26,4%. A taux de change et périmètre constants, la progression de l’activité est plus forte à 31,5%, dont 52,3% pour le seul deuxième trimestre.



Cette forte hausse ne s'explique pas seulement par un effet de base favorable : au premier semestre de 2020 la société avait connu une réduction sans précédent de l'activité, - 13% en données comparables, du fait des confinements.



En effet, le taux de croissance organique d'Ipsos est de 13,9% lorsque le premier semestre 2019 est la base de comparaison. Cette performance est équivalente à celle du premier trimestre.



Avec la persistance des risques sanitaires, Ipsos anticipe un taux de croissance organique à un seul chiffre pour la période de juillet à décembre. Pour l'ensemble de l'année, il juge vraisemblable que la croissance organique d'Ipsos sera très supérieure à 10% si la comparaison est faite avec 2020 et pas très loin de 10% si 2019 sert de référence.



La marge opérationnelle devrait, elle, être similaire pour les deux semestres.