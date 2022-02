Ipsos : A suivre aujourd'hui

La profitabilité d'Ipsos en 2021 est en hausse significative par rapport à l’an dernier. Le spécialiste des études par enquête affiche une marge opérationnelle record de 12,9% contre 10,3% en 2020 et 9,9% en 2019. Elle est également largement supérieure à l’objectif de 11% que la société avait fixé pour 2021 lors de son programme T.U.P. (Total Understanding Project), lancé en 2018. Le résultat net, part du groupe, s'établit à 183,9 millions d'euros contre 109,5 millions en 2020. Le chiffre d'affaires a augmenté de 16,8% à 2,15 milliards d'euros. La croissance interne s'est élevée à 17,9%.



La distribution d'un dividende de 1,15 euro par action sera proposée à l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 17 mai 2022, soit une progression de 28% par rapport aux 0,90 euros distribués en 2021.



Ipsos prévoit de consolider en 2022 les performances records enregistrées à l'issue de l'exercice précédent, avec une croissance de référence proche de 5 % et une croissance sous-jacente voisine de 7 %, hors l'impact temporaire net positif des contrats liés au Covid.



La marge brute devrait pour sa part continuer à progresser, ce qui contribuera à défendre la marge opérationnelle en la maintenant à un niveau structurellement supérieur à celui d'avant la pandémie, entre 12 et 13 % pour 2022.