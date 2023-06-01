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    IPS   FR0000073298

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Ipsos : Document AMF CP. 2023DD912742

01/06/2023 | 18:16
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2023DD912742

31 mai 2023

FR0000073298 - DD166926

INFORMATION

Déclaration individuelle relative aux opérations des personnes mentionnées à l'article L.621-18-2 du Code monétaire et financier sur les titres de la société

LA PRESENTE NOTIFICATION N'A PAS FAIT L'OBJET D'UN CONTROLE DE L'AMF ET EST ETABLIE

SOUS LA RESPONSABILITE EXCLUSIVE DU DECLARANT.

NOM /FONCTION DE LA PERSONNE EXERCANT DES RESPONSABILITES DIRIGEANTES OU DE LA PERSONNE ETROITEMENT LIEE :

Lauren Demar, Membre du Comité exécutif

NOTIFICATION INITIALE / MODIFICATION:

Notification initiale

COORDONNEES DE L'EMETTEUR

NOM : IPSOS

LEI : 9695002OY2X35E9X8W87

DETAIL DE LA TRANSACTION

DATE DE LA TRANSACTION : 28 mai 2023

LIEU DE LA TRANSACTION : Euronext Paris

NATURE DE LA TRANSACTION : Acquisition définitive d'actions gratuites (livraison)

DESCRIPTION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : Action

CODE D'IDENTIFICATION DE L'INSTRUMENT FINANCIER : FR0000073298

INFORMATION DETAILLEE PAR OPERATION

PRIX UNITAIRE : 46.1800 Euro

VOLUME : 5 000.0000

INFORMATIONS AGREGEES

PRIX : 46.1800 Euro

VOLUME : 5 000.0000

TRANSACTION LIEE A L'EXERCICE DE PROGRAMMES D'OPTIONS SUR ACTIONS OU SUR UNE ATTRIBUTION D'ACTIONS GRATUITES OU DE PERFORMANCES : OUI

DATE DE RECEPTION DE LA NOTIFICATION : 31 mai 2023

COMMENTAIRES :

Livraison au cours d'ouverture du 29/05/2023, soit 46,18 euros / action.

"Les données à caractère personnel collectées par le biais de ce formulaire font l'objet d'un traitement informatique réservé à l'usage exclusif de l'AMF pour l'accomplissement de ses missions. En application du règlement (UE) n° 2016/679 du 27 avril 2016 et de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, le droit d'accès et le cas échéant, de rectification, d'effacement, d'opposition ou de limitation du traitement des données personnelles des personnes physiques les concernant, peut être exercé par courrier à l'adresse suivante : AMF - Délégué à la protection des données - 17 place de la Bourse, 75002 Paris ; et via le formulaire « données personnelles » accessible sur le site internet de l'AMF. Vous pouvez également introduire une réclamation au sujet du traitement de vos données auprès de la CNIL."

Disclaimer

Ipsos SA published this content on 01 June 2023 and is solely responsible for the information contained therein. Distributed by Public, unedited and unaltered, on 01 June 2023 16:15:09 UTC.


© Publicnow 2023
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Rendement 2022 2,95%
Capitalisation 2 025 M 2 158 M -
VE / CA 2022 0,91x
VE / CA 2023 0,85x
Nbr Employés 20 000
Flottant 87,6%
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