21 février (Reuters) - Ipsos SA:
* ACCÉLÉRATION DE LACTIVITÉ ET PROFITABILITÉ ÉLEVÉE MAINTENUE EN 2023
* LE CHIFFRE D'AFFAIRES DU QUATRIÈME TRIMESTRE S'ÉTABLIT À 714,7 MILLIONS D'EUROS, EN PROGRESSION DE 4,8 %
* MARGE OPÉRATIONNELLE : 13,1 %
* NOUS ANTICIPONS POUR CETTE ANNÉE UNE CROISSANCE ORGANIQUE SUPÉRIEURE À 4 % ET UNE MARGE OPÉRATIONNELLE DE L'ORDRE DE 13 %
* LA PROGRESSION DE L'ACTIVITÉ PAR TRIMESTRE EN 2024 SERA TRÈS DIFFÉRENTE DE CELLE DE 2023 : LES PERFORMANCES DU PREMIER TRIMESTRE 2024 BÉNÉFICIERONT D'UNE BASE DE COMPARAISON RELATIVEMENT FAVORABLE, MAIS AU FUR ET À MESURE DE L'ANNÉE, LES BASES DE COMPARAISON SERONT MOINS FAVORABLES.
* SUR L'ANNÉE, LE CHIFFRE D'AFFAIRE ATTEINT 2 389,8 MILLIONS D'EUROS, EN RETRAIT DE 0,6 % EN RAISON D'EFFETS DE CHANGE DÉFAVORABLES (-3,9 %) Texte original sur Eikon Pour plus de détails, cliquez sur (Rédaction de Gdask)