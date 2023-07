Ipsos acquiert Big Village Australia

L’acquisition vise à renforcer les capacités de l’activité

dans le secteur public et dans la collecte de données

Paris,17 juillet 2023 – Ipsos a le plaisir d'annoncer l'acquisition de l'activité Insights de Big Village Australia, qui couvre les études de marché dans le secteur public, les études de satisfaction des salariés et la mesure de l'expérience client. Cette acquisition améliore la position d'Ipsos sur le marché australien et renforce ses capacités dans les secteurs gouvernementaux et les études sociales ainsi que dans l'expérience client et salarié. Elle contribue également au plan de croissance 2025 d'Ipsos, en renforçant l'activité mondiale dans le secteur public.

Cette acquisition est très complémentaire de l'expertise d'Ipsos en matière d'études, en apportant des programmes de grande envergure pour le gouvernement fédéral. Les équipes de Big Village Australia sont également au service de clients multinationaux dans les secteurs des services professionnels et des technologies pour la mesure de l'expérience client, et conduisent des vastes programmes d'évaluation de la satisfaction des employés, et délivrent également un service d’accompagnement auprès de clients gouvernementaux et commerciaux.

"Cette acquisition est au cœur de notre plan stratégique de croître dans le secteur des études publiques et de développer nos activités en Australie pour en faire la plus grande agence d'études de marché et la meilleure. Big Village Australia apporte à Ipsos des collaborateurs de grande qualité et nous permet d'étendre notre présence en Australie. Nous sommes ravis de pouvoir réaliser cette acquisition ", a déclaré Ben Page, Directeur général d'Ipsos.

Simon Wake, Directeur Général d'Ipsos ANZ, a déclaré : "Cette acquisition va permettre à Ipsos de développer ses activités sur le marché australien grâce à des compétences très complémentaires dans les domaines de la collecte de données, des études gouvernementales, sociales et de l'expérience client, ainsi qu'à une nouvelle expertise importante dans le domaine de la satisfaction des salariés. Nous souhaitons la bienvenue à l'équipe de Big Village Australia et à ses clients au sein d'Ipsos.

Wendy McInnes, Directrice des études de Big Village Australie, a déclaré : "Nous sommes ravis de faire partie d’Ipsos, société qui a réussi à rester indépendante. Non seulement nos compétences sont complémentaires, mais nous partageons les mêmes valeurs qui mettent l’accent sur la priorité donnée à nos clients et à nos collaborateurs.

A PROPOS IPSOS

Ipsos est l’un des leaders mondiaux des études de marché et des sondages d’opinion, présent dans 90 marchés et comptant près de 20 000 collaborateurs.

Nos chercheurs, analystes et scientifiques sont passionnément curieux et ont développé des capacités multi-spécialistes qui permettent de fournir des informations et des analyses poussées sur les actions, les opinions et les motivations des citoyens, des consommateurs, des patients, des clients et des employés. Nos 75 solutions s’appuient sur des données primaires provenant de nos enquêtes, de notre suivi des réseaux sociaux et de techniques qualitatives ou observationnelles.

Notre signature « Game Changers » résume bien notre ambition d’aider nos 5 000 clients à évoluer avec confiance dans un monde en rapide évolution.

Créé en France en 1975, Ipsos est coté à l’Euronext Paris depuis le 1er juillet 1999. L’entreprise fait partie des indices SBF 120 et Mid-60 et est éligible au service de règlement différé (SRD).

ISIN code FR0000073298, Reuters ISOS.PA, Bloomberg IPS:FP www.ipsos.com

