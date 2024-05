Ipsos : acquisition de Crownit en Inde

Ipsos annonce l'acquisition de Crownit. Cette société fournit une plateforme mobile et en ligne de panels et de collecte de données donnant accès à la plus grande communauté de consommateurs en Inde, à travers 40 villes.



La stratégie mobile first de Crownit permet à Ipsos de digitaliser une grande partie de ses capacités de recherche hors ligne, avec l'utilisation croissante du mobile en Inde pour atteindre un éventail plus large de groupes socio-économiques.



' Cette approche améliore la représentativité des échantillons numériques, et favorise une collecte de données plus rapide et de meilleure qualité, avec une efficacité accrue ' indique le groupe.



Ben Page, Directeur Général d'Ipsos, a déclaré : ' Cette acquisition marque une étape importante dans l'expansion des capacités de collecte de données d'Ipsos en Inde, en passant des méthodes traditionnelles hors ligne à une approche en ligne plus agile et efficace, tout en améliorant la qualité et la sécurité des données. Cette opération soutient notre croissance dans le pays, en nous permettant d'atteindre un public plus large et de recueillir des informations encore plus pertinentes pour nos clients. '



