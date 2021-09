Ipsos : conclusion d'un accord pour l'acquisition d'Infotools

Ipsos a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord pour l'acquisition d'Infotools, un prestataire de services néo-zélandais de premier plan spécialisé dans l'harmonisation, l'analyse, la visualisation et le partage données d'études de marché.



Infotools dispose notamment d'Harmoni, un puissant logiciel basé sur le cloud spécialement conçu pour les études de marché et qui permet aux chercheurs de traiter facilement des informations à partir de données d'enquête complexes et de sources disparates.



'Avec Infotools, nos clients pourront bénéficier des meilleures technologies de recherche marketing, avec des informations en temps réel qui pourront rapidement être exploitées par nos équipes', explique en substance Didier Truchot, président-directeur général d'Ipsos.



