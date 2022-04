Ipsos confirme ses objectifs pour 2022 après une croissance organique de 12,3% au T1

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'études par enquêtes Ipsos a annoncé jeudi que la croissance organique de son chiffre d'affaires s'était inscrite à 12,3% au premier trimestre et a confirmé ses objectifs pour 2022.

Au cours des trois premiers mois de l'année, le chiffre d'affaires du groupe s'est établi à 547,8 millions d'euros contre 466,3 millions d'euros au cours de la période correspondante de 2021, enregistrant une croissance totale de 17,5%. Selon un consensus réalisé par FactSet, les analystes anticipaient en moyenne un chiffre d'affaires de 496 millions d'euros.

Les effets de change ont eu un impact positif de 4,3%, compte tenu notamment de la hausse du dollar et de la livre sterling. Les effets de périmètre se sont élevés à 0,9%, correspondant aux acquisitions menées dans la deuxième partie de 2021: la société de technologie Infotools et la société Karian&Box, spécialisée dans l'analyse des relations avec les salariés.

"Compte tenu de l'environnement incertain, malgré notre confiance dans l'activité et la très forte croissance enregistrée au premier trimestre, nous nous en tenons pour l'instant à nos prévisions selon lesquelles nous continuerons à nous appuyer sur les performances record de 2021 en 2022, avec une croissance organique d'environ 5% et une croissance sous-jacente d'environ 7% ou plus, compte tenu de l'impact positif temporaire des contrats liés au Covid", a indiqué le groupe.

"Notre marge brute va, pour sa part, continuer à progresser, ce qui contribuera à défendre la marge opérationnelle en la maintenant à un niveau structurellement supérieur à celui d'avant la pandémie, entre 12% et 13% pour 2022", a ajouté Ipsos.

