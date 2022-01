Lors de sa réunion du 12 janvier dernier, le Conseil d’administration d’Ipsos a coopté Pierre Barnabé en qualité d’Administrateur. Cela fait suite à la démission de Henry Letulle, dont le mandat d’Administrateur arrivait par ailleurs à échéance à l’issue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires appelée à se tenir le 17 mai prochain.



Pierre Barnabé (51 ans) est Vice-Président exécutif du groupe Atos en charge de la division Big Data & Cybersécurité et du marché Manufacturing. Il est également responsable de la sécurité du groupe.



Il avait rejoint Atos fin 2014 à la suite de l'acquisition du Groupe Bull dont il était Directeur Général adjoint. Auparavant, Pierre Barnabé a été Directeur Général de la branche Entreprise de SFR.



Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la cooptation de Pierre Barnabé en qualité d'Administrateur sera ensuite soumise à ratification lors de la plus prochaine Assemblée générale des actionnaires.