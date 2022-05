Ipsos : demande aux actionnaires de rejeter l'offensive d'ISS

Dans une lettre aux actionnaires, Ipsos exhorte ces derniers à voter "contre" la résolution A, lors de l’assemblée générale combinée du 17 mai. Le groupe recommande en revanche de voter "pour" les points 12, 15, 16, 17, 20. Ipsos estime que ses progrès sont menacés par "une tentative mal conçue et inutile d'une petite minorité d'actionnaires de nommer un candidat au conseil d'administration, sans aucun dialogue préalable, ni tentative de s'engager dans notre processus de nomination régulier".



Le groupe stigmatise "une incompréhension fondamentale de la part de la société de conseil aux actionnaires ISS de [ses] processus de gouvernance et de rémunération".

La résolution A propose de désigner un candidat au conseil d'administration.



Les points "say-on-pay" 12, 15, 16, 17, 20 concernent la rémunération des dirigeants.



"La rémunération accordée aux cadres supérieurs est parmi les plus faibles du SBF120, et l'indemnité de cessation de mandat de M. Truchot était tout à fait conforme à la mise en œuvre stricte de la politique de rémunération", écrit Ipsos.



Le groupe considère que le versement de l'ensemble des éléments de rémunération proposés pour 2021 est objectivement juste au regard de cette décision et reflète un alignement complet sur la performance de l'entreprise et les intérêts des actionnaires.