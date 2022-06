Ipsos dévoile son plan à 4 ans :

Accélérer la croissance et la création de valeur pour les actionnaires

Et être le partenaire d’études de marché le plus reconnu

Dans le monde

Paris, 14 juin 2022 – Ipsos organise aujourd’hui sa Journée Investisseurs. Ben Page, Directeur général, et d’autres membres de la Société présenteront l’ambition du groupe, sa feuille de route claire et alimentée par des investissements dans les personnes et la technologie – « Best People and Best Technologies », et les objectifs financiers pour 2022-2025. Les priorités et objectifs peuvent être résumés ainsi :

Garder les gens au cœur de la stratégie Continuer à recruter, former et retenir les meilleurs experts de l’industrie Augmenter significativement les effectifs dans la data science et la technologie, passant de 1.500 à 2.000 en 2025





Renforcer le leadership d’Ipsos en matière de plateformes, de capacités opérationnelles et de services spécialisés



Croissance organique et acquisitions ciblées Doubler les investissements dans l’analyse de données, la technologie et les panels de haute qualité (Knowledge Panels)





Aligner la stratégie et la performance d’Ipsos sur les critères Ipsos pour un avenir durable



Être à la pointe de l’industrie des études de marché en termes d’ESG Accompagner nos clients dans leur transformation pour répondre aux impératifs de durabilité et ESG





Renouvellement de l’équipe de direction, incluant la nomination de Dan Lévy au poste de Directeur Financier du Groupe





Priorités en matière d’allocation du capital et de restitution de la valeur aux actionnaires



Investir entre 100 et 200 millions d’euros par an pour des acquisitions de spécialités Dépenser dans les investissements internes un supplément d’environ 50 M€ par an Politique de dividendes constante : entre 25 % et 30 % du BPA ajusté Lancement d’un nouveau plan de rachat d’actions (en complément du programme de rachat récurrent mis en place pour compenser la dilution des paiements en actions aux managers et aux salariés) : jusqu’à 2% du capital par an, en fonction des conditions du marché





Objectifs financiers 2022-2025



Prévisions confirmées pour 2022 Les prévisions de croissance organique (qui étaient de 3%-5% par an en 2019-2021) passent à 5%-7% par an en 2023-2025 – le chiffre d’affaires atteindrait 3 milliards d’euros d’ici 2025 (y compris les acquisitions) Marge opérationnelle : > 13% en fin de période et à 15% sur le long terme



Didier Truchot, Président du Conseil d’administration, commente : « Le plan de croissance présenté aujourd’hui s’inscrit dans la continuité du programme entamé en 2018 pour transformer le groupe. Il nous permet d’accroître notre création de valeur actionnariale. La performance réalisée au cours des deux dernières années, pendant la pandémie, a montré la pertinence de notre positionnement, la résilience de notre modèle et l’engagement indéfectible de nos équipes. Ben Page, notre nouveau Directeur Général, peut compter sur le soutien total du conseil d’administration dans la mise en œuvre de ce plan de croissance accélérée. Notre gouvernance renouvelée soutiendra le développement d’Ipsos et lui permettra de continuer à investir dans les gens et dans la technologie afin de renforcer son leadership et de créer de la valeur pour ses clients, ses employés et ses actionnaires. »

Ben Page, Directeur général, a ajouté : « Je suis convaincu de la pertinence de notre ambition stratégique et des choix que nous faisons pour Ipsos. Dans cet environnement, Ipsos se positionne plus que jamais comme le ‘Cœur de la Science et des Données’ pour permettre à nos clients de comprendre notre monde en évolution rapide et de prendre des décisions plus éclairées et meilleures pour leurs entreprises. Notre modèle d’exploitation est unique et a prouvé sa forte résilience au cours des deux dernières années. Nous avons l’intention de tirer parti de notre expertise humaine et technologique de pointe pour accélérer notre croissance, accroître notre part de marché et faire d’Ipsos la société d’études de marché la plus reconnue au monde. »

***

La Journée Investisseurs aura lieu aujourd’hui à 14h30 CET et comprendra un certain nombre de présentations de la part de membres des équipes d’Ipsos :

Mon plan pour Ipsos : Au Cœur de la Science et des Données – Ben Page, Directeur général

– Ben Page, Directeur général Projections financières – Laurence Stoclet, Directeur général délégué & Dan Levy, Directeur Financier du groupe

– Laurence Stoclet, Directeur général délégué & Dan Levy, Directeur Financier du groupe Leader de notre industrie en matière d’ESG – Ewa Brandt, Global CSR Officer et Fondation Ipsos, et Didier Truchot, Président du Conseil d’administration

– Ewa Brandt, Global CSR Officer et Fondation Ipsos, et Didier Truchot, Président du Conseil d’administration Construire une technologie de pointe – David Zotter, Global Chief Technology Officer et Andrei Postoaca, CEO d’Ipsos.Digital

– David Zotter, Global Chief Technology Officer et Andrei Postoaca, CEO d’Ipsos.Digital Se développer aux États-Unis – Lorenzo Larini, CEO pour l’Amérique du Nord

– Lorenzo Larini, CEO pour l’Amérique du Nord Croissance sur d’autres marchés : exemples de l’Inde et de la Chine - Amit Adarkar, CEO de l’Inde et Lifeng Liu, CEO de la Chine

- Amit Adarkar, CEO de l’Inde et Lifeng Liu, CEO de la Chine Gagner dans des services clés : exemples dans le secteur de la santé et du secteur public – Michael Spedding, Global Healthcare Lead et Kelly Beaver, CEO du Royaume-Uni et de l’Irlande

– Michael Spedding, Global Healthcare Lead et Kelly Beaver, CEO du Royaume-Uni et de l’Irlande Conclusion & Questions/Réponses

Lien de webdiffusion en direct : https://www.ipsos.com/en/investor-day

Numéros de téléphone :

+33 (0) 1 70 37 71 66

+44 (0) 33 0551 0200

+1 212 999 6659







AVERTISSEMENT

Le présent communiqué de presse contient des objectifs et des données fondés sur les points de vue et les hypothèses actuels de la direction. Ces éléments prospectifs concernant la stratégie, les calendriers et les attentes sur le marché, ainsi que des éléments concernant la croissance et la profitabilité futures. L’atteinte de ces éléments est soumise à des risques connus et inconnus. De par leur nature, ils comportent des incertitudes parce qu’ils se rapportent à des événements et à des circonstances futurs et qu’il existe de nombreux facteurs qui pourraient faire en sorte que les résultats et les développements réels diffèrent sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus dans le communiqué. Ces facteurs incluent, sans toutefois s’y limiter :

Changements dans les conditions économiques, politiques ou de marché générales ;

Aggravation des événements géopolitiques défavorables, y compris l’invasion de l’Ukraine par la Russie et l’imposition de restrictions au contrôle des exportations et de sanctions internationales qui en résulte, et la montée des tensions militaires dans le monde ;

L’impact d’une pandémie, y compris une prolongation de la pandémie de COVID-19 et la crise sanitaire et économique qui en résulte ;

Changements majeurs dans les exigences réglementaires ;

L’exécution réussie des plans de rentabilité internes, y compris la réduction des coûts et les efforts de productivité ;

Performance client ;

L’exécution de la stratégie d’acquisitions ;

Tout autre risque déjà divulgué dans le Document de Référence Universel 2021 (dans la section 3 – Facteurs de risque).

Par conséquent, les résultats réels d’Ipsos peuvent différer sensiblement des plans, des objectifs et des attentes énoncés dans ce communiqué.

Tout élément prospectif contenu dans cette présentation est valable à la date de cette présentation. Ipsos n’assume aucune obligation de réviser ou de mettre à jour publiquement les déclarations prospectives à la lumière de nouvelles informations, d’événements futurs ou autrement.

