Ipsos : fait fi de la chute des Bourses grâce à ses très bons résultats

Très rares sont les valeurs, hormis celles liées au pétrole et la défense, à résister à la chute du marché parisien. Ipsos (+1,70% à 38,90 euros) en fait partie au lendemain de l'annonce d'une forte hausse de son dividende et de sa rentabilité l'année dernière. Le spécialiste des études par enquête affiche une marge opérationnelle record de 12,9% contre 10,3% en 2020 et 9,9% en 2019.



Elle est également largement supérieure à l'objectif de 11% que la société avait fixé pour 2021 lors de son programme T.U.P. (Total Understanding Project), lancé en 2018. Le résultat net, part du groupe, s'établit à 183,9 millions d'euros contre 109,5 millions en 2020 et un consensus de 162 millions d'euros. Le chiffre d'affaires a augmenté de 16,8% à 2,15 milliards d'euros. La croissance interne s'est élevée à 17,9%.



Fort de sa bonne performance, Ipsos peut se permettre d'être plus généreux avec ses actionnaires. La distribution d'un dividende de 1,15 euro par action sera proposée à l'Assemblée générale des actionnaires qui se tiendra le 17 mai 2022, soit une progression de 28%. Le coupon était attendu à 1,10 euro par les analystes.



Ipsos prévoit de consolider en 2022 les performances records enregistrées à l'issue de l'exercice précédent, avec une croissance de référence proche de 5 % et une croissance sous-jacente voisine de 7 %, hors l'impact temporaire net positif des contrats liés au Covid.



La marge brute devrait pour sa part continuer à progresser, ce qui contribuera à défendre la marge opérationnelle en la maintenant à un niveau structurellement supérieur à celui d'avant la pandémie, entre 12 et 13 % pour 2022.