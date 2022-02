Ipsos : hausse de 61.4% du résultat net ajusté part du groupe

Ipsos publie ce soir un chiffre d'affaires consolidé de 2146 ME au titre de l'exercice 2021, en croissance organique de 17,9% par rapport à 2020. L'activité est notamment portée par une croissance organique à deux chiffres dans la zone Amériques (+20%), dans l'EMEA (+17%) et en Asie-Pacifique (+14,5%).



Au 4e trimestre, le chiffre d'affaires consolidé d'Ipsos ressort en croissance organique de 4,9%, à 627 ME.



'Nos principaux secteurs d'activité ont tous connu une croissance satisfaisante en 2021, avec une croissance de 25% de la part de nos principaux clients des secteurs de la grande consommation et de la technologie', souligne Ipsos.



Au final, le résultat net ajusté part du groupe ressort à 209,2 ME en 2021, en hausse de 61,4% par rapport à 2020.



Pour expliquer cette performance et sa rentabilité accrue, Ipsos évoque la hausse d'activité due aux études de suivi de la pandémie conduites pour certains gouvernements occidentaux (environ 2% de chiffre d'affaires supplémentaire) mais aussi l'accélération du passage aux enquêtes en ligne (plus rapides et avec un taux de marge plus élevé) ainsi que des économies sur les frais généraux.



Selon Ipsos, la seule certitude pour l'année 2022 est la persistance de l'incertitude, une incertitude qui reste néanmoins un facteur de croissance pour Ipsos, = car les entreprises et gouvernements ont besoin d'informations à jour sur les événements se déroulant à travers le monde.





