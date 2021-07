Ipsos : le bénéfice et le chiffre d'affaires ont rebondi au premier semestre

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'études par enquêtes Ipsos a vu son bénéfice rebondir au premier semestre, l'activité de ses clients ayant accompagné le redressement de l'économie mondiale.

Le résultat net du groupe s'est établi à 71 millions d'euros pour les six premiers mois de l'année, contre 1,3 million d'euros au cours de la période correspondante de 2020. Le résultat net ajusté, qui ne prend pas en compte certains éléments exceptionnels, s'est inscrit à 81,4 millions d'euros, contre 12,8 millions d'euros au premier semestre 2020.

Sur la période, Ipsos a dégagé une marge brute de 642,8 millions d'euros, en hausse de 25,5% par rapport aux six premiers mois de 2020. La marge opérationnelle s'est inscrite à 11%, contre 3,2% un an plus tôt.

Le chiffre d'affaires a pour sa part augmenté de 26,4% sur les six premiers mois de l'année, à 993,3 millions d'euros. La croissance organique s'est établie à 31,5%.

Selon le consensus FactSet, les analystes tablaient en moyenne sur un chiffre d'affaires de 935 millions d'euros.

"Avec la persistance des risques sanitaires, nous anticipons un taux de croissance organique à un seul chiffre pour la période de juillet à décembre", a prévenu le groupe. "Pour l'ensemble de l'année, il est vraisemblable que la croissance organique d'Ipsos sera très supérieure à 10% si la comparaison est faite avec 2020 et pas très loin de 10% si 2019 sert de référence", a ajouté Ipsos.

"La marge opérationnelle devrait, elle, être similaire pour les deux semestres", a indiqué le groupe d'études par enquêtes.

