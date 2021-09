Ipsos : nomination de Ben Page comme directeur général

Ipsos annonce avoir décidé d'un commun accord avec Nathalie Roos d'interrompre leur projet au terme duquel elle devait prendre prochainement les fonctions de directeur général, à la suite d'échanges approfondis qui ont fait apparaitre de profondes divergences.



Le conseil d'administration a donc pris la décision de nommer Ben Page directeur général d'Ipsos, succédant à Didier Truchot à partir du 15 novembre. Didier Truchot assurera les fonctions de président du conseil d'administration.



Membre du comité exécutif d'Ipsos, Ben Page possède une expérience de plus de 35 ans dans le secteur des études de marché et des sondages. Depuis 2009, il occupe la fonction de directeur général d'Ipsos MORI au Royaume Uni.



Copyright (c) 2021 CercleFinance.com. Tous droits réservés.