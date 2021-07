Ipsos nomme Nathalie Roos au poste de directrice générale

PARIS (Agefi-Dow Jones)--Le groupe d'études par enquêtes Ipsos a annoncé lundi la nomination de Nathalie Roos en qualité de directrice générale.

Après la tenue d'une assemblée générale le 21 septembre visant à approuver la nouvelle politique de rémunération applicable au directeur général, le conseil d'administration d'Ipsos prévoit de confirmer formellement les mandats du président et de la directrice générale avec effet au 28 septembre 2021, a indiqué le groupe dans un communiqué.

Didier Truchot, fondateur du groupe, assurera les fonctions de président du conseil d'administration d'Ipsos.

La nomination de Nathalie Roos est "l'aboutissement d'un processus de sélection rigoureux mené depuis mi-2019 par le comité des nominations et des rémunérations et le conseil d'administration d'Ipsos en vue de dissocier les fonctions de président et de directeur général", a expliqué Ipsos.

Nathalie Roos était précédemment directrice générale de la division de produits professionnels du groupe L'Oréal. Elle a quitté le numéro un mondial des cosmétiques en mars 2021, a précisé Ipsos.

July 19, 2021 02:34 ET (06:34 GMT)