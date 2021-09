Ipsos : nouveau directeur général en Amérique du Nord

L'institut d'enquêtes d'opinion Ipsos annonce la nomination de Lorenzo Larini en tant que directeur général en Amérique du Nord, succédant à Pierre Le Manh, qui a décidé de poursuivre d'autres opportunités professionnelles.



Basé dans les bureaux d'Ipsos à New York, Lorenzo Larini dispose d'un parcours de plus de vingt ans dans le secteur de l'information sur la technologie. Avant de rejoindre Ipsos, il a ainsi occupé des fonctions au plus haut niveau de direction chez Gartner.



