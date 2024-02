Ipsos: recul du résultat net en 2023, marge opérationnelle stable

Le 21 février 2024 à 18:19 Partager

Ipsos annonce un résultat net part du groupe en baisse de 25,8% en 2023 à 159,7 millions d’euros, pour un chiffre d’affaires en recul de 0,6% à 2,38 milliards d’euros. La société d’études de marché souligne que sa marge opérationnelle reste stable à 13,1% du chiffre d’affaires soit 312,4 millions d’euros (-0,07%). Le groupe invoque "les vents contraires liés à la fin des grands contrats Covid, à la baisse de la demande des grands clients de la Tech et plus généralement à un environnement macroéconomique et géopolitique difficile".



La marge brute progresse de 120 points de base à 67,5 % contre 66,3 % en 2022.



"Nous anticipons pour cette année une croissance organique supérieure à 4 % contre 3% en 2023 et une marge opérationnelle de l'ordre de 13%", annonce Ipsos.



"Cette année sera, comme 2023, marquée par des incertitudes macroéconomiques et géopolitiques et la poursuite de changements technologiques, sociétaux et climatiques profonds" ajoute le groupe, jugeant que "dans un tel contexte, les entreprises et les gouvernements ont plus que jamais besoin de données de qualité et d'analyses pour comprendre les dynamiques de consommation et d'opinions publiques et les éclairer dans leurs prises de décisions", et que "tous ces facteurs représenteront des leviers de croissance en 2024" pour son activité.