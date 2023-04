Ipsos : retrait de près de 3% du CA au 1er trimestre

Ipsos affiche un chiffre d'affaires du premier trimestre 2023 de 532 millions d'euros, en retrait de 2,9% en données publiées et de 2,8% en organique, impacté par la fin des grands contrats de suivi de la pandémie de Covid.



'Dans un contexte mondial d'incertitudes, certains clients ont fait preuve d'attentisme dans les prises de décision fin 2022 et début 2023, notamment certains grands clients de la Tech en réorganisation aux Etats-Unis', note par ailleurs le groupe d'enquêtes d'opinion.



Avec un carnet de commandes à fin mars, hors contrats Covid, en croissance organique de 3,3%, Ipsos reste confiant dans sa capacité à réaliser cette année une croissance organique de l'ordre de 5% et une marge opérationnelle de l'ordre de 13%.



Copyright (c) 2023 CercleFinance.com. Tous droits réservés.