Ipsos : un cadre-dirigeant d'Atos coopté au conseil

Ipsos annonce que son conseil d'administration a coopté Pierre Barnabé en qualité d'administrateur consécutivement à la démission de Henry Letulle, dont le mandat arrivait par ailleurs à échéance à l'issue de l'assemblée générale prévue le 17 mai 2022.



Vice-président exécutif d'Atos en charge de la division big data & cybersécurité et du marché manufacturing, Pierre Barnabé est également responsable de sa sécurité. Il avait rejoint Atos fin 2014 à la suite de l'acquisition de Bull dont il était directeur général adjoint.



Conformément aux dispositions légales et réglementaires applicables, la cooptation de Pierre Barnabé en qualité d'administrateur d'Ipsos sera soumise à ratification lors de la plus prochaine assemblée générale des actionnaires.



