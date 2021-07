Ipsos : une ancienne de L'Oréal nommée directrice générale

Ipsos a annoncé lundi la nomination de Nathalie Roos, une ancienne cadre dirigeante de L'Oréal, au poste de directrice générale.



Ce recrutement clôt un processus de sélection que le groupe spécialisé dans les sondages et les études de marché avait démarré en 2019, en vue de dissocier les fonctions de président et de directeur général.



Selon le schéma retenu, Didier Truchot - le fondateur du groupe - assurera les fonctions de président du conseil d'administration, tandis que Nathalie Roos en prendra la direction générale.



Nathalie Roos a débuté sa carrière en 1987 au sein du groupe agroalimentaire Kraft avant de rejoindre le groupe Mars en 1989, dont elle était devenue directrice générale de Mars Chocolat France, puis présidente pour l'Europe.



En 2012, Nathalie Roos avait été recrutée par L'Oréal en tant que directrice générale en Allemagne, où elle a accéléré la croissance du groupe de cosmétiques. Elle a quitté le groupe L'Oréal en mars dernier.



