Ipsos : une croissance de 13,4 % sur 9 mois

Les résultats à la fin du mois de septembre 2022 de Ipsos montrent une croissance soutenue, malgré les incertitudes en Europe et en Chine. Sur les neuf premiers mois de l’année, Ipsos affiche une croissance de 13,4%, dont 6,3 % organique. En excluant l’impact temporaire net positif des contrats liés au Covid, sa croissance organique sous-jacente est de 9,2 % à la fin du mois de septembre.La croissance organique cumulée à fin septembre s'établit à 32% sur deux ans et 19% sur trois ans démontrant ses performances solides.



Par audience, dans un monde qui s'est déconfiné, c'est dans ses Lignes de Service destinées à la compréhension des consommateurs que Ipsos enregistre la plus forte croissance. Ses activités spécialisées dans la mesure et l'analyse de la perception des marques affichent notamment une croissance à deux chiffres.



L'audience Clients et Salariés affiche également une activité dynamique, qui traduit un intérêt croissant de ses clients pour mesurer et apprécier l'expérience de leurs propres clients et s'assurer de la qualité de leur stratégie de Ressources Humaines.



Après une très forte croissance au cours de la période 2020-21, stimulée par les programmes de test Covid en Europe, son activité auprès des citoyens a reculé en 2022. Cela étant, l'activité sous-jacente hors contrats Covid enregistre une croissance à deux chiffres, qui confirme le besoin des gouvernements de mieux comprendre les attentes et les comportements des citoyens dans un monde incertain et inflationniste.



Ipsos est "confiant dans sa capacité à dépasser ses prévisions de début d'année et table désormais sur une croissance organique en 2022 plus proche de 6 % que de 5 % et un niveau de marge opérationnelle comparable à celui de l'année dernière ".



Par ailleurs, le spécialiste des études de marché ajoute que "son carnet de commandes à fin septembre pour 2023 est en hausse de 8% comparé à celui de l'année dernière et reste confiant dans sa capacité à réaliser le plan de croissance 2022-25 présenté en juin dernier, compte tenu notamment de l'étendue de sa couverture géographique et de sa diversité sectorielle.