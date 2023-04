La cote de popularité de Joe Biden en baisse sur fond d'inquiétudes économiques - Sondage Reuters/Ipsos

Ce sondage de trois jours, qui s'est achevé dimanche, montre une légère baisse par rapport au mois dernier, lorsque 42 % des personnes interrogées avaient déclaré approuver la performance de M. Biden en tant que président.

La popularité de M. Biden a diminué de façon presque constante après son entrée en fonction en janvier 2021, atteignant son niveau le plus bas à 36 % au milieu de l'année 2022. Elle est restée proche de ce niveau depuis lors.

Vendredi dernier, M. Biden a déclaré qu'il était candidat à sa réélection en 2024, mais il n'a pas encore officiellement lancé sa campagne.

On ne s'attend pas à ce qu'il soit confronté à une concurrence sérieuse pour l'investiture de son parti démocrate, mais son taux d'approbation reste faible par rapport aux normes historiques.

Donald Trump, qui est également candidat à l'élection présidentielle de 2024, a passé la majeure partie de sa présidence 2017-2021 avec des taux d'approbation tout aussi bas, atteignant 33 % en décembre 2017. Les présidents précédents n'ont connu qu'occasionnellement des niveaux d'approbation aussi bas.

Les personnes interrogées dans le cadre du sondage Reuters/Ipsos étaient les plus susceptibles de citer l'économie comme le plus grand problème auquel le pays est confronté, avec un répondant sur cinq. La criminalité et l'environnement ont chacun été cités par environ une personne interrogée sur dix comme le principal problème de l'Amérique.

Un point positif potentiel pour M. Biden : 68 % des personnes interrogées se sont déclarées opposées à ce que les tribunaux fédéraux annulent l'approbation par la FDA de la mifépristone, un médicament utilisé pour l'avortement.

Ce résultat est le dernier en date à montrer qu'une nette majorité d'Américains s'oppose aux efforts visant à restreindre le droit à l'avortement.

Le sondage Reuters/Ipsos a recueilli les réponses de 1 029 adultes américains, sur la base d'un échantillon national représentatif. La marge d'erreur du sondage est de trois points de pourcentage.