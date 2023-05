La cote de popularité de Joe Biden est à 40 %, les Américains sont préoccupés par l'immigration - Reuters/Ipsos

Ce sondage de trois jours, qui s'est achevé dimanche, a montré une augmentation marginale de la popularité de Joe Biden par rapport au mois dernier, lorsque 39 % des personnes interrogées ont déclaré approuver son action en tant que président. La marge d'erreur du sondage est de trois points de pourcentage.

L'économie reste la principale préoccupation des personnes interrogées, compte tenu des taux d'inflation élevés et de la volonté des banquiers centraux de maîtriser les prix en augmentant les taux d'intérêt, ce qui a rendu les prêts hypothécaires et les prêts automobiles plus coûteux.

L'expiration imminente, jeudi, des règles COVID-19 qui ont empêché de nombreux étrangers de traverser les États-Unis pour demander l'asile est également devenue un sujet de préoccupation. De longues files d'attente se sont formées cette semaine dans la ville frontalière mexicaine de Tijuana, attendant l'expiration de cette politique.

Le sondage Reuters/Ipsos a révélé que 54 % des personnes interrogées - dont 77 % de républicains et 34 % de démocrates - étaient opposées à l'augmentation du nombre d'immigrants autorisés à entrer dans le pays chaque année.

Seules 26 % des personnes interrogées ont déclaré approuver la manière dont M. Biden gère l'immigration.

Soixante-six pour cent des personnes interrogées sont favorables à l'envoi de soldats américains en service actif à la frontière pour soutenir les agents de la patrouille frontalière.

Le Pentagone a annoncé ce mois-ci que l'administration de M. Biden enverrait temporairement 1 500 soldats supplémentaires pour aider à décrocher la frontière en préparation de la levée des restrictions frontalières COVID-19.

Le président cherche à se faire réélire l'année prochaine et l'immigration devrait être un thème important de la campagne. Les républicains l'accusent d'être laxiste en matière d'immigration, bien que son administration ait prévu d'envoyer des troupes supplémentaires pour aider à décrocher la frontière.

Le favori à l'investiture républicaine, l'ancien président Donald Trump, a fait de la répression de l'immigration clandestine l'une des pièces maîtresses de son administration.

M. Biden doit également faire face aux critiques des républicains concernant les dépenses publiques, qui ont augmenté ces dernières années - y compris sous l'administration Trump - alors que le gouvernement dépensait sans compter pour lutter contre le COVID-19.

M. Biden doit rencontrer mardi le président républicain de la Chambre des représentants, Kevin McCarthy, pour discuter de l'impasse dans laquelle se trouve le plafond de la dette fédérale. Si la limite d'emprunt n'est pas relevée, Washington pourrait commencer à accumuler des retards dans le paiement de ses factures dès le 1er juin, a averti le département du Trésor.

Cinquante-quatre pour cent des personnes interrogées dans le cadre du sondage Reuters/Ipsos se sont déclarées opposées au relèvement du plafond de la dette, dont 59 % des personnes interrogées qui n'ont pas de diplôme universitaire. Parmi les personnes diplômées, 44 % sont opposées au relèvement de la limite d'emprunt.

Le sondage Reuters/Ipsos a recueilli les réponses de 1 022 adultes américains, à partir d'un échantillon national représentatif.