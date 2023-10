Le maire de New York, Eric Adams, se rend ce week-end à Darien Gap, une forêt tropicale dangereuse traversée chaque mois par des milliers de migrants, principalement sud-américains, pour tenter de les dissuader de venir, alors que des villes américaines comme la sienne s'efforcent de les accueillir.

Ce voyage inhabituel au Mexique, en Équateur et en Colombie souligne les critiques que lui et d'autres dirigeants démocrates de villes et d'États ont formulées à l'encontre de la politique d'immigration de leur collègue démocrate, le président Joe Biden.

"Nos cœurs sont infinis, mais nos ressources ne le sont pas", a déclaré M. Adams lors d'une conférence de presse tenue à Puebla, dans le centre du Mexique. "Ils méritent un environnement plus digne que celui que nous sommes en mesure de leur offrir.

Le fait que le maire de New York ait parcouru des milliers de kilomètres pour défendre sa cause montre que la dernière vague de migrants est en train de remodeler le débat sur l'immigration chez certains dirigeants démocrates.

Les gouverneurs républicains proches de la frontière ont violemment critiqué les politiques frontalières de M. Biden. Le gouverneur du Texas, Greg Abbott, a transporté des milliers de migrants vers New York, Chicago et d'autres villes contrôlées par les démocrates.

Mais ces derniers mois, M. Adams et d'autres démocrates ont déclaré que leurs villes éloignées de la frontière méridionale étaient également mises à rude épreuve par l'afflux de nouveaux arrivants, dont beaucoup fuient la violence et la détresse économique au Venezuela.

Le gouverneur démocrate de l'Illinois, J.B. Pritzker, a qualifié cet afflux d'"insoutenable" dans une lettre adressée à M. Biden lundi, tandis que le maire de Chicago, Brandon Johnson, également démocrate, a déclaré cette semaine qu'il prévoyait de se rendre à la frontière entre les États-Unis et le Mexique après l'arrivée de plus de 17 000 migrants dans la ville depuis l'année dernière.

L'immigration sera probablement un thème de campagne dans la course présidentielle de 2024 aux États-Unis, une majorité de 54 % des Américains étant d'accord avec l'affirmation selon laquelle "l'immigration rend la vie plus difficile pour les Américains de naissance", selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé en septembre.

Quelque 73 % des républicains et 37 % des démocrates interrogés étaient d'accord avec cette affirmation.

L'administration de M. Biden a déclaré jeudi qu'elle ajouterait des sections à un mur afin de réduire le nombre record de passages de migrants à la frontière entre les États-Unis et le Mexique, reprenant ainsi une politique emblématique de l'ancien président Donald Trump, le prédécesseur de M. Biden et le favori dans la course républicaine pour le défier en 2024.

M. ADAMS AFFIRME QUE LES DEMANDEURS D'ASILE SONT INDUITS EN ERREUR

M. Adams a déclaré que de nombreux demandeurs d'asile s'étaient mis en route pour New York en pensant qu'ils recevraient un emploi et une chambre dans un "hôtel cinq étoiles" à leur arrivée, et qu'ils avaient été induits en erreur par des informations erronées diffusées par des passeurs et sur les médias sociaux. "Nous disons que ce n'est pas vrai.

La New York Immigration Coalition et d'autres groupes de défense ont critiqué le voyage d'Adams, estimant qu'il s'agissait d'une utilisation inefficace du temps et de l'argent, alors qu'Adams réduit les budgets de la ville, affirmant que le maire de New York n'a aucune influence sur la politique internationale et que la ville a mal géré le système d'hébergement existant. Ils ont déclaré que ses remarques du mois dernier, selon lesquelles la crise des migrants allait "détruire la ville de New York", étaient incendiaires.

Cette semaine, le bureau de M. Adams a demandé à un juge de mettre fin à un droit à l'hébergement vieux de plusieurs décennies, qui oblige New York à fournir un endroit où dormir à toute personne qui en a besoin. La ville affirme que des centaines de migrants arrivent chaque jour sans avoir d'endroit où loger.

La Legal Aid Society, qui défend les migrants nouvellement arrivés à la recherche d'un abri, s'oppose à cette initiative.

Joshua Goldfein, un avocat de la Legal Aid Society, a déclaré qu'il n'était pas certain que le fait de se rendre physiquement à Darien Gap puisse aider à résoudre la crise à New York, et que le maire pouvait faire plus sans quitter sa ville natale.

Une grande partie de la désinformation décrite par le maire a été vue par les demandeurs d'asile sur des téléphones portables, dans des vidéos TikTok partagées sur WhatsApp. Pour contrer cela, la ville devrait produire ses propres vidéos dans les langues des migrants qui voyagent vers le nord, a déclaré M. Goldfein.

"Les trois niveaux de gouvernement doivent intervenir pour résoudre ce problème", a déclaré M. Goldfein : le gouvernement fédéral devrait accorder des autorisations de travail et aider les responsables locaux des États et des villes à accueillir les nouveaux arrivants et à les aider à se réinstaller dans des villes moins coûteuses et moins sollicitées. "Mais ils se pointent tous du doigt les uns les autres.

Vendredi, M. Adams visitera des refuges pour migrants en Équateur et samedi, il se rendra au Darien Gap, une région de jungle sans route située à cheval sur la frontière entre la Colombie et le Panama, dont la traversée nécessite plusieurs jours de marche dangereuse.