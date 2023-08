Le candidat républicain à la présidentielle américaine Ron DeSantis a remplacé son directeur de campagne, a annoncé mardi un porte-parole, alors que le gouverneur de Floride tente de relancer sa tentative en perte de vitesse de dépasser le leader Donald Trump dans la course à l'investiture de son parti pour 2024.

Generra Peck, une collaboratrice de longue date de M. DeSantis, sera remplacée par James Uthmeier, un autre proche conseiller, a déclaré Andrew Romeo, directeur de la communication de la campagne.

Cette décision intervient quatre jours après que le plus grand donateur individuel d'un groupe soutenant la candidature de M. DeSantis a déclaré à Reuters qu'il ne donnerait plus d'argent à moins que le populiste pugiliste n'attire davantage de donateurs et n'adopte une approche plus modérée.

La campagne de M. DeSantis a également procédé à d'importants mouvements de personnel en juillet, supprimant plus d'un tiers de ses effectifs et remaniant certains cadres moyens et supérieurs.

"James Uthmeier est l'un des principaux conseillers du gouverneur DeSantis depuis des années et on a besoin de lui là où c'est le plus important : travailler main dans la main avec Generra Peck et le reste de l'équipe pour mettre le gouverneur dans la meilleure position possible pour gagner cette primaire et battre Joe Biden", a déclaré M. Romeo dans un communiqué.

M. DeSantis arrive en deuxième position dans la course à l'investiture républicaine pour affronter le président démocrate Joe Biden lors de l'élection de novembre 2024, mais il s'enfonce dans les sondages d'opinion depuis des mois. Le dernier sondage Reuters/Ipsos place son soutien national à seulement 13 %, loin derrière l'ancien président Trump, avec 47 %.

David Polyansky, qui a joué un rôle important au sein du principal groupe de dépenses extérieures soutenant M. DeSantis, rejoindra également la campagne de M. DeSantis, selon une personne au fait de la question, qui s'est exprimée sous le couvert de l'anonymat.

M. DeSantis sera confronté à un moment crucial le 23 août à Milwaukee, lors du premier débat républicain de la campagne 2024. M. Trump a déclaré qu'il ne participerait pas à ce débat, ce qui ferait de M. DeSantis le point de mire des attaques des autres candidats.