Le temps presse et le groupe d'experts sur les émeutes au Capitole reste concentré sur Trump.

Il n'y aura pas de témoignage en direct lors de la neuvième audience publique de la commission cette année, mais la commission spéciale de la Chambre des représentants des États-Unis prévoit de présenter des preuves vidéo de témoins qui n'ont pas été vus lors de ses audiences précédentes, ainsi que des informations provenant de milliers de documents obtenus auprès des services secrets.

"Nous allons examiner l'ensemble de ce plan, l'ensemble du plan en plusieurs parties visant à renverser l'élection. Nous allons l'examiner dans un contexte plus large, et dans un calendrier plus large également", a déclaré aux journalistes un assistant de la commission, s'exprimant sous couvert d'anonymat pour donner un aperçu de l'audience.

Prévue à 13 heures EDT (1700 GMT), l'audition fait suite à huit autres que la commission de la Chambre, dirigée par les démocrates, a tenues en juin et juillet, ainsi qu'une autre en juillet 2021.

Elle pourrait être la dernière avant que le panel ne publie son rapport final, attendu avant les élections de mi-mandat du 8 novembre qui détermineront si les collègues démocrates du président Joe Biden ou les républicains de Trump contrôlent le Congrès.

Le président du panel, le représentant démocrate Bennie Thompson, et la vice-présidente, la républicaine Liz Cheney, prendront la parole, tout comme ses six autres démocrates et un républicain supplémentaire, a précisé l'assistant.

Le comité restreint enquête sur l'attaque du Capitole depuis plus d'un an, interrogeant plus de 1 000 témoins. Son enquête se poursuit.

Les auditions tenues cette année ont peut-être convaincu certains républicains que Trump porte une certaine responsabilité dans l'émeute. Un sondage Reuters/Ipsos a montré qu'au début du mois de juin, environ un tiers des républicains déclaraient que Trump était au moins partiellement responsable de l'attaque meurtrière. Fin juillet, la part des républicains ayant cette opinion était passée à deux sur cinq.

Un sondage Reuters/Ipsos de deux jours conclu mercredi a montré que deux républicains sur cinq considèrent toujours que Trump est au moins en partie responsable de la pagaille.

MENACES POUR NOTRE DÉMOCRATIE

La commission a utilisé les audiences pour monter un dossier selon lequel les efforts de Trump pour annuler sa défaite à l'élection présidentielle de novembre 2020 constituent une conduite illégale, bien au-delà de la politique normale.

Les audiences précédentes se sont concentrées sur l'inaction de Trump avant et pendant l'émeute, la pression de l'ancien président sur le vice-président Mike Pence pour nier la victoire de Biden, les groupes militants dont les membres ont participé à l'attaque et les interactions de Trump avec des conseillers proches remettant en question ses fausses allégations de fraude électorale massive.

Le calendrier des événements qui seront discutés jeudi sera étendu d'avant le jour de l'élection 2020 à après le 6 janvier 2021, a déclaré l'aide du comité.

"Il existe des menaces continues pour notre démocratie qui persistent à ce jour", a déclaré l'aide.

Les membres du comité ont déclaré que Trump a incité l'émeute en refusant d'admettre qu'il a perdu l'élection et par des commentaires, notamment un tweet de décembre appelant ses partisans à affluer à Washington le 6 janvier, en disant : "Soyez là, vous serez sauvages."

L'ancienne star de la télé-réalité nie avoir commis des actes répréhensibles, laissant entendre qu'il cherchera à nouveau à briguer la Maison-Blanche en 2024. Il organise régulièrement des rassemblements où il continue d'affirmer faussement qu'il a perdu en raison d'une fraude généralisée.

Trump et ses partisans - y compris de nombreux républicains au Congrès - rejettent la commission du 6 janvier comme une chasse aux sorcières politique, mais les partisans de la commission affirment qu'il s'agit d'une enquête nécessaire sur une menace violente contre la démocratie.

L'attaque du Capitole a blessé plus de 140 agents de police et entraîné plusieurs décès. Plus de 880 personnes ont été arrêtées en rapport avec l'émeute, avec plus de 400 plaidoyers de culpabilité jusqu'à présent.