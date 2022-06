Législatives: Ensemble! et la Nupes au coude à coude au 1er tour, selon des

estimations

PARIS (awp/afp) - La majorité présidentielle sortante Ensemble! et l'alliance de gauche Nupes se trouvent au coude à coude dimanche au premier tour des élections législatives avec autour de 25% des voix, selon les estimations de cinq instituts de sondage.

La confédération qui soutient le président Emmanuel Macron obtiendrait entre 25 et 25,8% des voix, devant la coalition menée par l'insoumis Jean-Luc Mélenchon (25 à 26,2%). Les deux formations devancent le Rassemblement national 18,5-19,7% des voix, suivi par les Républicains (11,1-14%), selon les instituts Ipsos/Sopra Steria pour FranceTV/RadioFrance/France24/RFI/LCP/MCD, Ifop pour TF1/LCI, Harris pour M6/RTL et OpinionWay pour CNews/Europe1 et Elabe pour BFMTV/LEXPRESS/RMC.

