Les candidats républicains courtisent les électeurs évangéliques dans l'Iowa

Le forum présidentiel annuel, organisé par l'association conservatrice à but non lucratif Iowa Faith & Freedom Coalition, est l'occasion pour les dirigeants et les électeurs évangéliques de connaître la position des candidats sur des questions allant de l'avortement au choix de l'école.

L'ancien vice-président Mike Pence, un fervent évangéliste qui pourrait bientôt se lancer dans la course à la présidence, et le sénateur américain Tim Scott, qui envisage de se lancer dans la course, seront les têtes d'affiche de cet événement. L'ancien président Donald Trump participera à distance par liaison vidéo.

Cet événement intervient alors que M. Trump semble consolider son emprise sur le parti républicain, certains sondages nationaux le montrant en train d'accroître son avance sur le gouverneur de Floride Ron DeSantis, un rival potentiel pour les primaires qui ne participera pas au forum mais qui se rendra dans l'État le mois prochain.

L'Iowa devrait organiser le premier caucus républicain du pays au début de l'année 2024. Un soutien évangélique fort dès le début du processus de nomination pourrait donner à un challenger une chance de porter un coup à M. Trump, qui a remporté les trois quarts du vote évangélique blanc à l'échelle nationale en 2020.

"Il y a un potentiel pour quelqu'un d'autre parce qu'il y a des républicains, même certains qui ont voté pour Trump en 16 et 20, qui disent qu'il est temps de passer à autre chose", a déclaré Tim Hagle, professeur de sciences politiques à l'Université de l'Iowa.

L'ancien gouverneur de l'Arkansas Asa Hutchinson, le capital-risqueur et auteur Vivek Ramaswamy et l'homme d'affaires du Michigan Perry Johnson figurent parmi les autres orateurs prévus pour l'événement de samedi, qui ont tous déclaré vouloir briguer l'investiture républicaine.

M. Trump a obtenu 76 % du vote évangélique blanc en 2020, contre 80 % en 2016, selon les sondages de sortie des urnes d'Edison Research. Selon un sondage Reuters/Ipsos réalisé en novembre 2020, environ un tiers des adultes américains s'identifient comme des chrétiens nés de nouveau ou évangéliques.

L'ancien président semble gagner du terrain auprès des évangéliques. Dans un sondage réalisé en mars par l'université Monmouth, M. Trump a devancé M. DeSantis parmi les évangéliques dans un match aller-retour 51 % contre 42 %, soit une amélioration de neuf points pour M. Trump par rapport au mois précédent.

Steve Scheffler, président de l'Iowa Faith & Freedom Coalition, a indiqué que chaque orateur aurait quatre minutes pour s'adresser librement à l'auditoire, suivies d'une session de questions et réponses animée par un modérateur.

M. Scheffler a déclaré que si le soutien à M. Trump reste solide, de nombreux évangéliques veulent "creuser les pneus" et sont ouverts à un autre candidat. Il a précisé que la liberté religieuse, l'avortement et les questions relatives aux transsexuels feraient partie des sujets abordés lors de l'événement.