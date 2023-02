Les républicains sont réticents à la candidature de Trump pour 2024, les démocrates sont encore plus réticents à celle de Biden, selon un sondage Reuters/Ipsos.

Cinquante-deux pour cent des démocrates inscrits ont déclaré que Biden ne devrait pas briguer un second mandat, contre 40 % des républicains qui ont déclaré que Trump ne devrait pas se représenter, selon le sondage national, qui a recueilli les réponses de 4 408 adultes du 6 au 13 février.

Pris ensemble, les résultats indiquent que de nombreux Américains sont loin d'être enthousiastes à l'idée d'une revanche de la compétition divisée de novembre 2020, remportée par Biden. Trump a affirmé à tort que l'élection lui avait été volée par une fraude électorale généralisée, et ses partisans ont attaqué le Capitole américain le 6 janvier 2021, cherchant à empêcher le Congrès de certifier la victoire électorale de Biden.

Les porte-parole de Biden et de Trump n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires.

"Je pense que cela montre que le niveau de soutien de Biden est assez faible", a déclaré Kyle Kondik, analyste des élections au Center for Politics de l'Université de Virginie. "Mais il faut un vrai candidat pour transformer ce sentiment générique en un problème spécifique pour Biden, et personne ne semble monter au créneau pour pousser Biden."

Biden, qui n'a pas encore annoncé sa candidature, devrait rester sans opposition dans les primaires présidentielles démocrates après avoir été crédité d'avoir aidé le parti à faire mieux que prévu lors des élections de mi-mandat au Congrès en novembre. Les démocrates ont perdu le contrôle de la Chambre des représentants mais ont conservé la majorité au Sénat.

Les stratèges démocrates ont exprimé leur confiance dans le fait que les électeurs du parti soutiendraient avec enthousiasme Biden une fois qu'il aura annoncé sa candidature.

Jennifer Holdsworth, qui a travaillé sur la campagne présidentielle de 2020 de l'actuel secrétaire aux transports Pete Buttigieg, a déclaré que les résultats du sondage reflètent ce qu'elle appelle un récit médiatique mais inexact selon lequel Biden, 80 ans, est trop vieux pour servir à la Maison Blanche.

"Je pense que c'est totalement exagéré", a déclaré Holdsworth. "La plupart des démocrates de base à qui je parle sont ravis du bilan de cette administration".

Biden s'est moqué des sondages montrant que les électeurs s'inquiètent de son âge, demandant à un intervieweur la semaine dernière : "Écoutez, connaissez-vous un sondage qui soit exact ces jours-ci ?"

Biden et Trump sont tous deux en tête du peloton des candidats potentiels de leur parti dans le sondage, mais aucun n'a obtenu le soutien d'une majorité d'électeurs. Biden était le choix de 35 % des démocrates et Trump de 43 % des républicains.

Le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui s'est construit un profil national en se concentrant sans relâche sur des questions telles que la race et l'identité sexuelle, était clairement le numéro 2 avec 31 % des républicains inscrits qui le soutenaient, soit seulement 12 points de pourcentage derrière Trump.

Une foule d'autres prétendants républicains possibles, dont l'ancien vice-président Mike Pence et l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley, ont reçu un soutien à un chiffre. Outre Trump, Haley, qui a lancé sa campagne pour 2024 mardi, est la seule candidate républicaine majeure à annoncer une candidature.

Du côté des démocrates, le sénateur Bernie Sanders a obtenu 13 % de soutien, la vice-présidente Kamala Harris 12 % et M. Buttigieg 10 %.

Les chiffres du sondage sont un bon signe pour DeSantis étant donné qu'il n'a jamais monté une campagne nationale, a déclaré le stratège républicain Chuck Coughlin.

"Si je suis Ron DeSantis, je suis plutôt encouragé par le fait que je suis en position de frappe et que j'ai ce genre d'identification de nom", a déclaré Coughlin.

LE "PROBLÈME D'ÉLAN" DE TRUMP

Trump a de nombreuses vulnérabilités. Il fait face à une multitude d'enquêtes civiles et criminelles et a vu plusieurs de ses candidats triés sur le volet perdre des courses compétitives lors des élections de mi-mandat.

"Trump a un problème d'élan", a déclaré Coughlin. "Après le cycle de 22, je pense que de plus en plus de républicains réalisent que son heure est passée.

Cela dit, Trump a prévalu dans un champ de primaires bondé en 2016 en remportant une pluralité, plutôt qu'une majorité, de votes républicains dans les premiers États, une dynamique qui pourrait se répéter en 2024 si davantage de candidats entrent dans la course.

Trump ou DeSantis constitueraient une menace pour les chances de réélection de Biden, selon le sondage Reuters/Ipsos. Dans un concours hypothétique en tête-à-tête, Trump a obtenu 42 % des électeurs inscrits, contre 39 % pour Biden, une marge juste au-dessus de l'intervalle de crédibilité du sondage de deux points dans un sens ou dans l'autre pour les électeurs inscrits.

DeSantis avait également un léger avantage en tête-à-tête avec Biden, 41 % contre 38 %.

Malgré le faible taux de chômage et la hausse du moral des consommateurs, l'économie américaine reste un frein à la popularité de Biden. Seuls 36 % des électeurs inscrits dans le nouveau sondage Reuters/Ipsos ont déclaré approuver la gestion de l'économie par Biden, contre 42 % un an plus tôt.

"Il semble y avoir une déconnexion entre les performances de l'économie et ce que les gens ressentent autour de la table de cuisine", a déclaré Holdsworth, le stratège démocrate.

Biden est également accablé par les perceptions selon lesquelles il est trop vieux pour se présenter. Il est déjà le président le plus âgé à avoir servi, et 51 % des démocrates interrogés dans le sondage ont déclaré qu'il ne pouvait pas supporter le poids physique de la présidence.

En comparaison, seul un quart des républicains enregistrés ont déclaré que Trump, 76 ans, qui a été hospitalisé pour le COVID-19 pendant sa présidence, n'était pas apte à répondre aux exigences physiques de la fonction.