Nikki Haley, candidate républicaine à la présidence des États-Unis, recueille 11 millions de dollars depuis son lancement

La campagne de Mme Haley a indiqué avoir reçu 70 000 dons depuis qu'elle a déclaré sa candidature le 15 février, les plus importants provenant de Floride, du Texas et de Caroline du Sud. La campagne de Mme Haley a indiqué que le montant de sa collecte de fonds dépassait les 9,5 millions de dollars recueillis par son rival Donald Trump au cours du quatrième trimestre 2022, lorsqu'il a déclaré sa candidature à l'investiture républicaine pour l'élection présidentielle de 2024.

"C'est un chiffre très solide qui témoigne de la force de son lancement", a déclaré Alex Conant, stratège républicain, à propos des chiffres de la collecte de fonds de Mme Haley. "La question clé est de savoir si elle sera en mesure de poursuivre sur sa lancée au deuxième trimestre, en particulier lorsque M. Trump sera en pleine ascension.

La campagne de M. Trump a déclaré qu'il avait collecté 8 millions de dollars depuis jeudi dernier, lorsque l'on a appris qu'il ferait l'objet de poursuites pénales à Manhattan dans le cadre d'une affaire liée à des versements de pots-de-vin pendant sa campagne de 2016. M. Trump, qui a plaidé non coupable mardi à 34 chefs d'accusation de falsification de documents commerciaux, n'a pas encore publié le total de ses collectes de fonds pour le premier trimestre de l'année.

Mme Haley, ancienne gouverneure de Caroline du Sud et ambassadrice des États-Unis auprès des Nations unies sous la présidence de M. Trump, n'occupe qu'une lointaine troisième place dans la course républicaine, selon un sondage Reuters/Ipsos publié lundi. Quelque 6 % des électeurs des primaires républicaines ont l'intention de voter pour Mme Haley, selon le sondage, contre 48 % pour M. Trump et 19 % pour le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui n'est pas encore entré dans la course.

Les républicains ont pour objectif de priver le président démocrate Joe Biden d'un second mandat en 2024.