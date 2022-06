Nomination de Dan Lévy en tant que

Directeur Financier du Groupe

Paris, 9 juin 2022 – Ipsos annonce la nomination de Dan Lévy en tant que Directeur Financier du Groupe à compter du 10 juin 2022.

Après une formation d’économiste et de statisticien, Dan Lévy a passé la première partie de sa carrière de 2001 à 2010 au Ministère des Finances, à la Direction du Trésor puis à la Direction du Budget, dans des fonctions économiques, financières et de contrôle des dépenses. Entre 2005 et 2007, il a été détaché en tant qu’économiste auprès du Ministère britannique des Finances à Londres.

En 2010, Dan a rejoint Société Générale où il a occupé différentes fonctions jusqu’à aujourd’hui. Tout d’abord à l’Inspection Générale, où il a encadré des missions d’audit et de conseil en France et à l’étranger sur l’ensemble des métiers de la banque, pendant 3 ans, pour le compte de la Direction Générale. Par la suite, Dan est devenu banquier conseil, en charge de la relation stratégique (Financements et M&A) avec des clients Midcaps dans les secteurs de la technologie, de l’ingénierie et des services aux entreprises. En 2017, Dan a pris des fonctions opérationnelles, en dirigeant le projet de fusion de deux centres d’affaires dédiés aux grandes entreprises clientes de la banque, puis en devenant le directeur du centre d’affaires qui en a résulté (organisation « front-to-back » de 230 personnes).

Dan est ancien élève de l’Ecole Polytechnique (Promotion 1996), de l’ENSAE (Ecole Nationale de la Statistique et de l’Administration Economique) et de Sciences Po Paris.

Dan Lévy a déclaré : « Je suis très heureux et fier de rejoindre l’équipe de direction d’Ipsos en tant que directeur financier. Je remercie chaleureusement Ben Page pour sa confiance. Dans un monde complexe et incertain, Ipsos a un rôle essentiel à jouer pour aider les gouvernements et les entreprises à déchiffrer les grandes tendances sociétales, l’opinion publique, à comprendre le comportement des consommateurs, des employés et des citoyens. J’ai hâte de mettre mon énergie, mes compétences financières ainsi que mon expérience internationale et managériale au service d’un groupe global et innovant, dont le succès et le développement au cours des dernières décennies suscitent respect et admiration. »

Dan Lévy rapportera à Ben Page, Directeur Général d’Ipsos, et remplacera dans ses fonctions de Directeur Financier, Laurence Stoclet, Directeur général délégué du groupe et jusque-là responsable de la Finance et des Fonctions Support chez Ipsos.

Laurence Stoclet a dit : « Je suis confiante que la transition avec Dan Lévy, que Ben Page a choisi pour me succéder, se déroulera avec succès. Il pourra s’appuyer sur moi pendant une période de transition de quelques mois et, surtout, sur des équipes en charge de la Finance et du Reporting qui sont fortes et stables, cumulant une ancienneté moyenne de 14 ans. Dan est non seulement un financier expérimenté mais aussi un passionné de la donnée et des statistiques, comme toutes les personnes clés chez Ipsos. »

Le mandat de Directeur général délégué de Laurence Stoclet et sa participation au Comité Exécutif du Groupe prendront fin le 30 septembre 2022, date à laquelle ses autres fonctions exécutives auront été transférées. Laurence Stoclet continuera par la suite d’être conseiller de Ben Page en relation avec certaines participations minoritaires, non consolidées dans les comptes du Groupe ou ayant des partenaires minoritaires auprès desquels elle continuera de représenter le Groupe.

Ben Page a déclaré : « Je suis ravi d’accueillir Dan en tant que nouveau directeur financier, qui travaillera en étroite collaboration avec moi au sein de notre nouvelle équipe de direction. Les compétences étendues de Dan en matière de financement, de fusions et acquisitions et de gestion de trésorerie ainsi que sa solide expérience internationale et de management d’équipes importantes et diversifiées font de lui le bon choix pour Ipsos, en particulier pour notre stratégie de croissance 2025 que j’aurai le plaisir de rendre publique le 14 juin prochain. Je tiens également à adresser nos vifs remerciements à Laurence pour sa contribution majeure au cours des vingt dernières années dans la construction de notre réseau mondial et de notre infrastructure qui rendent aujourd’hui possible la poursuite de notre croissance. »

