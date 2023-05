Pence et Christie se préparent à affronter Trump dans la course à la Maison Blanche en 2024

Christie, qui a conseillé la campagne de Trump en 2016 avant de devenir un critique virulent de l'ancien président, annoncera officiellement sa campagne pour 2024 le 6 juin, a indiqué une personne au fait du dossier.

Pence, qui s'est attiré les foudres de Donald Trump en refusant de soutenir ses efforts pour renverser les résultats de l'élection de 2020, devrait entrer dans la course contre son ancien patron le 7 juin, ont déclaré à Reuters trois sources au fait de la situation.

Le gouverneur du Dakota du Nord, Doug Burgum, envisage également d'entrer dans la course le même jour que M. Pence, selon une personne au fait des projets de M. Burgum.

Le nombre croissant de candidats républicains inquiète de nombreux opposants à Trump au sein du parti républicain. Ils craignent qu'un grand nombre de candidats ne divise le vote anti-Trump et ne donne l'investiture du parti à l'ancien président, qui peut compter sur le soutien d'au moins 30 % de la base républicaine.

M. Trump dispose d'une avance considérable dans les sondages sur un champ républicain qui compte désormais neuf candidats déclarés ou presque déclarés. Son adversaire le plus proche est le gouverneur de Floride Ron DeSantis, qui est entré dans la course la semaine dernière.

Le 1er juin, la moyenne des sondages de M. Pence dans le champ républicain était inférieure à 4 %, contre 53 % pour M. Trump, selon la moyenne des sondages de RealClearPolitics. Jusqu'à présent, Christie n'a pratiquement pas été enregistré dans les sondages.

M. Pence lancera sa campagne par le biais d'une vidéo et d'un discours dans l'État de l'Iowa, où se déroulent les premières nominations, ont indiqué les sources.

Fervent conservateur social qui a soutenu Trump tout au long de son temps utile, Pence s'est de plus en plus éloigné de l'ancien président républicain depuis sa défaite électorale, affirmant que l'encouragement par Trump des émeutiers qui ont attaqué le Capitole des États-Unis le 6 janvier 2021 l'a mis en danger, lui et sa famille.

M. Pence, qui fêtera ses 64 ans le 7 juin, a continué d'adhérer à de nombreuses politiques de M. Trump, tout en se présentant comme une alternative équilibrée et orientée vers le consensus. Il a également fait appel plus directement à la communauté chrétienne évangélique.

Le succès de sa campagne dépendra de sa capacité à attirer suffisamment de partisans des politiques de M. Trump, qui sont rebutés par la rhétorique et le comportement de l'ancien président, pour constituer une coalition viable.

Christie, 60 ans, entre dans la course en tant qu'outsider, six ans après que sa campagne présidentielle de 2016 n'ait pas réussi à s'imposer dans un champ très encombré qui incluait Trump. Seulement 1 % des républicains ont déclaré qu'il serait leur candidat préféré pour 2024 dans un sondage Reuters/Ipsos réalisé du 9 au 15 mai.

M. Christie lancera officiellement sa campagne lors d'une réunion publique au Saint Anselm College, dans l'État du New Hampshire, qui est le premier à se porter candidat, mardi, a indiqué la personne qui connaît bien le dossier.

Parmi les autres républicains entrés dans la course figurent le sénateur américain Tim Scott et l'ancienne gouverneure de Caroline du Sud Nikki Haley.