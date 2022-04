Premier trimestre 2022 : une bonne performance

Chiffre d’affaires T1 : 547,8 millions d’euros

Croissance organique : 12,3 %

Croissance totale : 17,5 %

Paris, 21 avril 2022 - En 2021, notre activité avait connu une croissance de 17,9 %. Malgré les bouleversements mondiaux actuels, notre activité a continué sur la même trajectoire au premier trimestre 2022 qu’en 2021, affichant une croissance totale de 17,5 % par rapport au premier trimestre de l’année dernière et de 12,3 % en organique.

Les effets de change ont un impact positif de 4,3%, compte tenu notamment de la hausse du dollar et de la livre sterling. Les effets de périmètre s’élèvent à +0,9 %, correspondant aux acquisitions menées dans la deuxième partie de 2021 : la société de technologie Infotools, plateforme spécialisée dans le reporting des données d’études, et la société Karian&Box, experte dans le domaine de l’analyse des relations avec les salariés.

Chiffre d’affaires par trimestre 2022 2021 2020 2019 1er trimestre 547,8 466,3 428,7 422,1 2ème trimestre 527,0 357,3 481,3 3ème trimestre 526,3 468,6 499,4 4ème trimestre 627,1 582,9 600,5 Total - 2 146,7 1 837,4 2 003,3

La forte croissance d’Ipsos est illustrée également par la progression de l’activité entre 2020 et 2022, avec une croissance de 27,8 % et de 28,6 % à taux de change et périmètre constants. Elle est aussi forte lorsque l’année 2019, le dernier exercice pré-covid, est prise pour base. Dans ce cas, la croissance totale est de 29,8 % et de 29,2 % en organique.





ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR RÉGION





En millions d’euros Chiffres d’affaires T1 2022 Contribution Variation

T1 2022/T1 2021 Croissance organique EMEA 251,7 46 % 7,4 % 5 % Amériques 201,6 37 % 30,4 % 22 % Asie-Pacifique 94,4 17 % 22,3 % 15 % Chiffre d’affaires annuel 547,8 100 % 17,5 % 12,3 %

Par région, certains vents contraires dus à la guerre en Ukraine ont ralenti la croissance organique de notre activité EMEA à 5 %. Cependant, seuls 2 % de notre chiffre d’affaires annuel sont directement liés à la Russie et à l’Ukraine, nous ne prévoyons donc pas d’impact majeur sur notre activité au niveau mondial.

En 2021, nous avions vu l’Asie-Pacifique touchée par d’importants confinements mais jusqu’à présent cette année, et malgré la politique chinoise du « zéro Covid », nous constatons une croissance à deux chiffres dans toute la région avec 15 % de croissance organique au 1er trimestre.

Aux Amériques, notre nouveau management aux États-Unis et la poursuite de solides performances en Amérique latine ont permis une croissance de 22 %, appuyée par le renforcement de notre collaboration et l’application de pratiques exemplaires dans l’ensemble de nos activités.

ÉVOLUTION DE L’ACTIVITÉ PAR AUDIENCE

En millions d’euros Chiffres d’affaires T1 2022



Contribution Croissance organique Consommateurs1 257,1 47 % 20 % Clients et salariés2 105,0 19 % 17 % Citoyens3 94,6 17 % -7 % Médecins et patients4 91,1 17 % 11 % Chiffre d’affaires annuel 547,8 100 % 12,3 %

Répartition des Lignes de Service par segment d’audience :

1- Brand Health Tracking, Creative Excellence, Innovation, Ipsos UU, Ipsos MMA, Market Strategy & Understanding, Observer (à l’exclusion du secteur public), Social Intelligence Analytics, Strategy3

2- Automotive & Mobility Development, Audience Measurement, Customer Experience, Channel Performance (y compris Retail Performance et Mystery Shopping), Media development, Capabilities

3- Public Affairs, Corporate Reputation

4- Pharma (quantitative et qualitative)

Le rebond post-pandémique que nous avons constaté en 2021 dans les enquêtes auprès des consommateurs se poursuit, avec une croissance organique de 20 %, tirée notamment par nos nouvelles solutions sur la plateforme Ipsos.digital qui se développent rapidement et offrent à nos clients davantage de rapidité et de contrôle, et par nos pratiques analytiques qui connaissent une forte demande.

Notre activité avec les médecins et patients a progressé de 11 %, dans le prolongement de sa bonne performance en 2021, et notre activité auprès des clients et salariés a progressé bien davantage, 17 %, car la fin des restrictions liées à la pandémie sur la plupart des marchés signifie que les consommateurs renouvellent leur intérêt pour le commerce physique, les voyages et l’hôtellerie, et les entreprises de ces secteurs relancent des projets mis en attente au cours des deux dernières années.

Le seul domaine qui connaît un déclin relatif est notre activité auprès des citoyens pour les gouvernements et le secteur public, laquelle englobe toutes les activités directement liées à la pandémie de Covid-19 menées à partir du deuxième trimestre 2020 et en 2021 les gouvernements. Cette baisse reflète la fin des grandes mesures de santé publique prises pour faire face à la pandémie dans les pays occidentaux. Elles ont été réduites à partir de fin 2021 et au premier trimestre 2022, à mesure que la pandémie reculait et de nombreux gouvernements ont maintenant cessé les programmes de dépistage et de surveillance de masse qu’ils avaient mis en place en 2020-2021.

Ceci dit, par rapport au premier trimestre 2020 et au premier trimestre 2019, le segment des citoyens a cru respectivement de 39 % et 52 % en organique. L’activité sous-jacente de ce segment continue de croître fortement car les gouvernements restent confrontés à des défis majeurs sur la manière de faire face à la crise du coût de la vie dans de nombreux pays, à la nécessité d’agir sur le changement climatique tout en entraînant avec eux les citoyens et les électeurs, et à un large éventail de défis de politique publique posés par le vieillissement des populations et les nouvelles technologies. Tous ces facteurs stimulent la demande d’études de forte précision et représentativité dont Ipsos est spécialiste, et à laquelle nous entendons répondre par de nouvelles solutions de recueil de données digital, avec l’extension en Europe des « Knowledge Panels », panels en ligne probabilisés, répondant aux exigences de haute qualité recherchée par le secteur public.

AUTRES ELEMENTS DESCRIPTIFS DES CONDITIONS D’EXERCICE DE L’ACTIVITE AU COURS DU PREMIER TRIMESTRE

La profitabilité est en hausse par rapport au premier trimestre 2021 et en ligne par rapport aux objectifs de l’année. La génération de trésorerie libre d’exploitation progresse de la même façon et est également en ligne avec les prévisions.

La société a annoncé l’acquisition de la société canadienne WeCheck dans le domaine du Mystery Shopping et la prise d’une participation minoritaire dans CIESMORI en Bolivie ; ces deux opérations seront prises en compte au deuxième trimestre 2022.

Le ratio d’endettement net au 31 mars 2022 s’établit à 4,4 %, en baisse par rapport aux 13,4 % enregistrés au 31 décembre 2021 et aux 19,9 % du 31 mars 2021.

La société possède une bonne liquidité avec 420 millions d’euros de trésorerie et environ 300 millions d’euros de facilités bancaires non utilisées.

PERSPECTIVES

Lorsque le 24 février 2022, soit le premier jour de la guerre en Ukraine, nous avons publié nos résultats pour 2021, nous avons dit que la seule certitude était l’incertitude. C’est toujours le cas. L’inflation s’est encore accélérée, les chaînes d’approvisionnement restent fracturées et les tensions géopolitiques sont plus fortes que jamais.

Cependant, grâce à un début d’année solide et à une bonne capacité à répercuter les augmentations des coûts sur nos clients, nous sommes confiants quant à la croissance future de notre activité. La demande des clients reste forte si l’on considère nos carnets de commandes.

Notre investissement technologique dans l’automatisation progresse rapidement, ce qui nous permettra de réaliser de nouveaux gains de productivité dans le courant de l’année.

Nous disposons d’un éventail intéressant d’acquisitions potentielles qui nous aideront à nous développer plus rapidement dans des secteurs et des territoires clés où le potentiel est plus important, notamment aux États-Unis.

Compte tenu de l’environnement incertain, malgré notre confiance dans l’activité et la très forte croissance enregistrée au premier trimestre, nous nous en tenons pour l’instant à nos prévisions selon lesquelles nous continuerons à nous appuyer sur les performances record de 2021 en 2022, avec une croissance organique d’environ 5 % (et une croissance sous-jacente d’environ 7 % ou plus, compte tenu de l’impact positif temporaire des contrats liés au Covid).

Notre marge brute va, pour sa part, continuer à progresser, ce qui contribuera à défendre la marge opérationnelle en la maintenant à un niveau structurellement supérieur à celui d’avant la pandémie, entre 12 et 13 % pour 2022.

