Ron DeSantis choisit ses mots avec soin dans l'escalade de la guerre avec Trump

Lors de sa tournée dans 12 villes de trois États où le vote est anticipé, M. DeSantis, 44 ans, a fait valoir qu'il était l'alternative la plus conservatrice et la plus cohérente à Donald Trump, l'ancien président et l'actuel favori de la course.

M. Trump a répliqué dans une escalade soudaine de la guerre des mots entre les deux hommes, qui a non seulement accru les tensions dans la course républicaine, mais a également donné un aperçu de la stratégie initiale de M. DeSantis.

En tournée dans l'Iowa, le New Hampshire et la Caroline du Sud cette semaine, le gouverneur a continué à se présenter comme un guerrier sans concession sur des questions telles que l'avortement, l'immigration, les dépenses publiques, la criminalité et les droits des LGBTQ.

Mais pour la première fois, M. DeSantis a commencé à établir des contrastes marqués avec M. Trump, dépeignant l'ancien président comme un politicien qui s'est perdu et qui est devenu une créature du gouvernement qu'il était censé transformer en faisant trop facilement des compromis.

Le camp de M. Trump a tenté de faire la même chose avec M. DeSantis, le qualifiant de "marionnette du marais" et minimisant ses réalisations en tant que gouverneur de Floride. Dans un parti où le fait d'être un outsider politique a encore beaucoup d'attrait, aucun des deux ne veut être étiqueté comme le candidat de l'establishment.

"C'est pour cela qu'ils le font", a déclaré David Kochel, un vétéran de la campagne présidentielle républicaine dans l'Iowa. "C'est un gros mot.

La tournée de M. DeSantis dans les trois États qui organiseront les premiers concours d'investiture des primaires républicaines l'année prochaine avait pour but de s'imposer rapidement comme la plus grande menace pour M. Trump.

Il s'est surtout adressé à des salles petites mais pleines et à des foules qui le soutenaient, même si plusieurs électeurs ont déclaré à Reuters qu'ils n'avaient pas encore décidé pour qui voter.

Dans ses discours, M. DeSantis n'a notamment pas critiqué M. Trump nommément, mais a préféré faire des allusions plus opaques, disant au public qu'il serait le candidat qui décrocherait "enfin" la frontière sud des États-Unis ou que le "leadership" était plus important que la "construction d'une marque."

C'était une façon de dire aux partisans de M. Trump qu'il poursuivrait son travail sans les contrarier en insultant l'ancien président, qui compte encore de nombreux partisans farouchement fidèles.

Toutefois, lorsqu'il s'est adressé aux médias, M. DeSantis s'est montré moins prudent. Il a laissé entendre que M. Trump, son principal rival pour l'investiture, s'était déplacé "à gauche" au cours de son mandat à la Maison Blanche et qu'il n'était plus le même candidat que celui qui s'était présenté en 2016.

M. DeSantis a qualifié de "mesquin" et de "juvénile" le penchant de M. Trump à donner des surnoms à ses adversaires, lors d'une interview accordée jeudi à une station de radio du New Hampshire.

"Je ne pense pas que ce soit ce que veulent les électeurs et, honnêtement, je pense que son comportement, qui dure depuis des années, est l'une des raisons pour lesquelles il n'est pas à la Maison Blanche aujourd'hui", a déclaré M. DeSantis.

DeSantis a opposé le temps utile de Trump au sien en tant que gouverneur de Floride, où lui et le corps législatif républicain ont promulgué une longue série de réformes conservatrices.

"Il y aura toujours des moyens de dire que vous ne pouvez pas faire quelque chose", a déclaré M. DeSantis à Gilbert, en Caroline du Sud, vendredi, alors qu'il terminait sa tournée. "Il y aura toujours des excuses faciles à fournir.

Trump domine le champ républicain avec 49 % de soutien, tandis que DeSantis est le suivant avec 19 %, selon le dernier sondage d'opinion Reuters/Ipsos réalisé en mai.

L'ALTERNATIVE TRUMP

Le message de M. DeSantis a séduit des électeurs comme Doug Lambert, 58 ans, vice-président du parti républicain du comté de Belknap, dans le New Hampshire.

"J'ai vu des républicains se faire élire les uns après les autres à quelque poste que ce soit, puis reculer et faire des compromis", a déclaré M. Lambert. "Non pas qu'il y ait quoi que ce soit de mal à faire des compromis raisonnables, mais je pense vraiment que si nous mettons en avant le conservatisme, une majorité d'Américains se rendra compte que c'est une bonne chose.

Maureen Plyler, 74 ans, qui a assisté à l'événement de M. DeSantis à Gilbert, était plus sceptique, disant qu'elle préférait l'expérience de M. Trump dans le monde des affaires. "Il a fait ses preuves", a-t-elle déclaré. "L'économie était excellente.

Elle n'a pas apprécié les échanges de plus en plus rancuniers entre les deux candidats. "Vous ne me ferez pas changer d'avis", a-t-elle déclaré.

DeSantis a modéré son message en temps utile. Lors de ses quatre étapes dans le New Hampshire, qui compte un grand nombre d'électeurs indépendants, il n'a pas mentionné l'interdiction stricte de l'avortement que la Floride a adoptée cette année. En revanche, cette question a été au cœur des débats dans l'Iowa et en Caroline du Sud, où les chrétiens évangéliques ont plus d'influence.

M. DeSantis s'est également opposé au milliardaire Trump de manière moins évidente, en se qualifiant de "col bleu" qui a dû travailler pour tout et en expliquant au public qu'il avait décidé de s'engager dans l'armée au lieu de poursuivre une carrière lucrative.

Il a souvent fait monter sur scène sa femme, Casey DeSantis, pour qu'elle parle de l'éducation de leurs jeunes enfants, rappelant ainsi que Mme DeSantis représente une génération tout à fait différente de celle de M. Trump, âgé de 76 ans.

Bill Hixon, membre de la Chambre des représentants de Caroline du Sud qui a présenté M. DeSantis à Gilbert, a déclaré qu'il était prêt à passer à autre chose.

Lorsque M. Trump est devenu président, M. Hixon a déclaré : "J'étais très enthousiaste. Mais franchement, maintenant, j'ai perdu mon enthousiasme."

Une femme dans la foule a répondu par un doux "Amen".

(Cet article a été corrigé pour réidentifier la personne citée au paragraphe 7 comme étant "David Kochel").