USA-DeSantis réélu en Floride, incertitude dans plusieurs Etats clés

(Actualisé avec réélection de DeSantis, détails, dateline, byline, signoff)

par Tim Reid et Gabriella Borter

PHOENIX, Arizona/BIRMINGHAM, Michigan, 9 novembre (Reuters) -

Le gouverneur républicain de la Floride, Ron DeSantis, a été aisément réélu mardi lors des élections de mi-mandat, qui vont décider de la majorité au Congrès pendant les deux prochaines années.

Ron DeSantis, qui pourrait briguer l'investiture de son parti pour la présidentielle de 2024, a été reconduit à son poste, selon les projections de l'institut Edison Research. Sept autres républicains ont également remporté des sièges au Sénat, selon Edison Research.

Les premiers résultats ne devraient pas remettre en cause l'équilibre actuel au Sénat, alors que la majorité des bureaux de vote ont fermé dans la moitié des 50 Etats américains.

Les 435 sièges de la Chambre des représentants et 35 des 100 sièges du Sénat sont en lice. Les républicains semblent assurés de reconquérir la majorité à la Chambre des représentants tandis que le contrôle du Sénat - actuellement divisé à 50-50, avec une voix décisive pour la vice-présidente démocrate Kamala Harris - pourrait dépendre de quatre scrutins clés en Arizona, en Géorgie, dans le Nevada et en Pennsylvanie.

Les résultats définitifs ne seront probablement pas connus avant plusieurs jours, voire plusieurs semaines.

Plus de 46 millions d'Américains ont voté par anticipation pour les "midterms" - par correspondance ou en personne - et les responsables électoraux ont déjà averti que compter tous les votes prendrait du temps.

Les sondages de sortie des urnes ont montré que l'inflation et le droit à l'avortement figuraient parmi les principales préoccupations des électeurs.

Si les républicains remportaient une majorité lors des "midterms", le président américain Joe Biden pourrait voir ses pouvoirs considérablement limités jusqu'à l'élection présidentielle de 2024.

Certains responsables locaux ont fait état d'incidents isolés à travers le pays, notamment une alerte à la bombe en Louisiane.

Dans le comté de Maricopa, le plus peuplé d'Arizona, des responsables ont annoncé après quelques heures de vote qu'environ 20% des machines de vote fonctionnaient mal, assurant que tous les votes seraient pris en compte en dépit de ce problème.

Des figures de l'extrême droite ont affirmé que ces problèmes étaient délibérés.

"Voilà que ça recommence ? Le peuple ne laissera pas faire", a lancé Donald Trump dans un message diffusé sur sa plateforme Truth Social, sans apporter de preuve d'une éventuelle fraude.

Donald Trump, qui a voté en Floride, a laissé entendre à plusieurs reprises qu'il pourrait se présenter à la prochaine élection présidentielle. Il a déclaré lundi qu'il ferait une "annonce importante" le 15 novembre.

L'INFLATION INQUIÈTE

Bien que le parti qui contrôle la Maison blanche perde traditionnellement les "midterms", les démocrates avaient espéré compter sur un regain de votes en leur faveur après la décision prise par la Cour suprême des Etats-Unis en juin dernier d'annuler l'arrêt Roe v. Wade.

De nombreux électeurs ont toutefois déclaré que leur vote avait été motivé par leur frustration face à l'inflation, qui - à 8,2% - a atteint son taux le plus haut en 40 ans.

"L'économie est terrible. Je tiens l'administration en place pour responsable", a déclaré Bethany Hadelman, qui a indiqué avoir voté pour les candidats républicains à Alpharetta, en Géorgie.

Les peurs concernant une hausse de la criminalité ont également joué, et ce, même dans des régions traditionnellement à gauche, comme dans l'Etat de New York, où la gouverneure démocrate Kathy Hochul fait face à un adversaire de taille avec le républicain Lee Zeldin.

"Nous avons des criminels qui récidivent continuellement. Ils vont en prison et en ressortent quelques heures plus tard ou le lendemain", a dit John Delsanto, 35 ans, un assistant juridique de la ville de New York qui dit avoir voté pour Lee Zeldin.

Selon un sondage réalisé cette semaine par Reuters et Ipsos, seuls 39% des Américains apprécient la façon qu'a Joe Biden d'assumer ses fonctions.

(Avec la contribution de Joseph Ax, Doina Chiacu, Susan Heavey, Gram Slattery et Trevor Hunnicutt à Washington, Gabriella Borter à Royal Oak, Michigan, Nathan Layne à Atlanta, Masha Tsvetkova à New York, Tim Reid à Phoenix et Ned Parker à Reno, Nevada, rédigé par Joseph Ax et Andy Sullivan; version française Camille Raynaud)